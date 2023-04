Totes les sèries que desapareixeran de Netflix a l’abril

Títols que desapareixen entre el 14 i el 16 d'abril

Te doy mis ojos . Deixa d'estar disponible el 14 d'abril.

. Deixa d'estar disponible el 14 d'abril. Como en las mejores familias . Deixa d'estar disponible el 14 d'abril.

Deixa d'estar disponible el 14 d'abril. The Frankenstein Chronicles . Deixa d'estar disponible el 14 d'abril.

. Deixa d'estar disponible el 14 d'abril. Caos . Deixa d'estar disponible el 14 d'abril.

. Deixa d'estar disponible el 14 d'abril. Falsa identidad . Deixa d'estar disponible el 14 d'abril.

. Deixa d'estar disponible el 14 d'abril. Los anónimos . Deixa d'estar disponible el 14 d'abril.

. Deixa d'estar disponible el 14 d'abril. Una noche en Lagos . Deixa d'estar disponible el 14 d'abril.

. Deixa d'estar disponible el 14 d'abril. A puerta fría . Deixa d'estar disponible el 14 d'abril.

. Deixa d'estar disponible el 14 d'abril. Deranged . Deixa d'estar disponible el 14 d'abril.

. Deixa d'estar disponible el 14 d'abril. Table Manners . Deixa d'estar disponible el 14 d'abril.

. Deixa d'estar disponible el 14 d'abril. El arte de robar . Deixa d'estar disponible el 14 d'abril.

. Deixa d'estar disponible el 14 d'abril. Place Vendôme . Deixa d'estar disponible el 14 d'abril.

. Deixa d'estar disponible el 14 d'abril. 3 días . Deixa d'estar disponible el 14 d'abril.

. Deixa d'estar disponible el 14 d'abril. Dioses y perros . Deixa d'estar disponible el 14 d'abril.

. Deixa d'estar disponible el 14 d'abril. Generation Iron 3 . Deixa d'estar disponible el 14 d'abril.

. Deixa d'estar disponible el 14 d'abril. A Way Back Home . Deixa d'estar disponible el 14 d'abril.

. Deixa d'estar disponible el 14 d'abril. Strain . Deixa d'estar disponible el 14 d'abril.

. Deixa d'estar disponible el 14 d'abril. Tres solteros y un biberón: 18 años después. Deixa d'estar disponible el 14 d'abril.

Deixa d'estar disponible el 14 d'abril. El-Khawaga's Dilemma . Deixa d'estar disponible el 14 d'abril.

. Deixa d'estar disponible el 14 d'abril. A Man for the Weekend . Deixa d'estar disponible el 14 d'abril.

. Deixa d'estar disponible el 14 d'abril. Disco . Deixa d'estar disponible el 14 d'abril.

. Deixa d'estar disponible el 14 d'abril. Broken . Deixa d'estar disponible el 14 d'abril.

. Deixa d'estar disponible el 14 d'abril. Alelí . Deixa d'estar disponible el 15 d'abril.

. Deixa d'estar disponible el 15 d'abril. Nosotros . Deixa d'estar disponible el 16 d'abril.

. Deixa d'estar disponible el 16 d'abril. Nación salvaje. Deixa d'estar disponible el 16 d'abril.

Títols que desapareixen entre el 19 i el 30 d'abril

Cuckoo . Deixa d'estar disponible el 19 d'abril.

. Deixa d'estar disponible el 19 d'abril. Mi romance secreto. Deixa d'estar disponible el 24 d'abril.

Deixa d'estar disponible el 24 d'abril. Los informáticos. Deixa d'estar disponible el 25 d'abril.

Deixa d'estar disponible el 25 d'abril. Señora Acero Deixa d'estar disponible el 27 d'abril.

Deixa d'estar disponible el 27 d'abril. The Royals . Deixa d'estar disponible el 29 d'abril.

. Deixa d'estar disponible el 29 d'abril. Black Crows . Deixa d'estar disponible el 29 d'abril.

. Deixa d'estar disponible el 29 d'abril. Are you the one. Deixa d'estar disponible el 30 d'abril.

Títols que desapareixen a partir del maig

Colony . Deixa d'estar disponible el 2 de maig.

. Deixa d'estar disponible el 2 de maig. Crazy Ex-girlfriend. Deixa d'estar disponible el 4 de maig.

La quantitat de sèries, pel·lícules, minisèries, documentals i continguts que es poden trobar aés il·limitada. És gairebé impossible esgotar-los tots perquè, quan et penses que has vist tots els d'una categoria, la plataforma en publica de nous. I així, at eternum, o almenys per ara.Tot i això,a Netflix. La plataforma tambéque fa anys que circulen i que acumulen milers de visualitzacions, i aquest mesaprofita per fer unaa les quals se'ls acaba tenir reservat un forat al web.Aquesta setmana després de Pasqua és el moment de la retirada més intensa. El dia clau de la setmana és el, quan desapareixen més de 20 títols. A continuació, la llista perquè puguis fer-los una ullada si t'atreuen:Les últimes dues setmanes d'abril són més lleugeres pel que fa a títols que deixen d'estar disponibles a la plataforma. Tot i això, n'hi ha fins a 7 als quals se'ls acaben els dies de vida a Netflix.El mes de maig també està previst que hi hagi alguns títols que quedin fora de Netflix. Per ara, la plataforma ja ha anunciat dues retirades.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor