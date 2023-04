David Madí, després del cas Volhov: «Ha estat com si m'haguessin violat en manada»

Madí es desvincula del Tsunami Democràtic

empresari i exdirigent de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), ha carregat amb duresai l'ha considerada "una catàstrofe". Ell mateix, als micròfons de RAC1, ha dit aquest dimecres al matí que confia que la seva exculpació serveixi perquè la resta d'imputacions del cas quedin arxivades., ha etzibat des d'El Món a RAC1.", ha relatat Madí. "Com que no van trobar res del tema rus, ens van fer un vestit a mida: en el meu cas, es van dedicar a intentar destruir els meus clients i les operacions empresarials que havia fet", ha afirmat. Madí ha fet totes aquestes declaracions després que la setmana passada el jutjat 1 de Barcelona arxivés la causa contra ell pel cas Volhov , que investiga la seva suposada implicació en el finançament del procés sobiranista, fins i tot apuntant a una possible influència russa.Madí s’ha mostrat molt dur amb les reiterades filtracions d’informació classificada, unes pràctiques que ha recordati ha considerat que els periodistes que reben aquesta mena de documentacions "es fan presoners dels fiscals, jutges o policies" que els les proporcionen.en els cossos de la Guàrdia Civil, però també als Mossos", ha assegurat. En aquest sentit, l'exdirigent de Convergència ha proposat que es creï una llei d'abús de funcionari públic per acabar amb la "impunitat" de determinats poders de l'Estat.Respecte a la investigació de laque l’ha vinculat amb el, ha negat tenir-hi cap mena de relació i ha dit que desconeix qui hauria impulsat el moviment:ha manifestat. Ha explicat que si ha sortit el seu nom en aquesta causa és perquè va mantenir una conversa amb el seu fill en el moment àlgid del procés."Em va preguntar", ha indicat Madí que ha detallat que "ara hi ha tres pàgines del sumari dedicades a esbrinar qui pot ser Déu".

