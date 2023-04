El futur de Laura Borràs, en mans de la Junta Electoral

La via de la JEC s'avança al Parlament

El relat de la persecució s'enforteix

Les pensions dels expresidents, al punt de mira Paral·lelament al futur de Borràs com a diputada, el Parlament vol debatre abans de l'estiu la qüestió de assignació mensual del 80% del seu sou durant un període màxim de la meitat del temps que han estat en el càrrec i un mínim d'una legislatura. A banda, cobren una pensió vitalícia del 60% del sou quan es jubilen, si han estat en el càrrec un mínim de dos anys. El PSC i els comuns es mostren favorables a reformar aquestes retribucions per evitar, entre altres coses, que condemnats per corrupció puguin cobrar-les. Paral·lelament al futur de Borràs com a diputada, el Parlament vol debatre abans de l'estiu la qüestió de les pensions dels expresidents. A dia d'avui, els expresidents del Parlament reben unadel 80% del seu sou durant un període màxim de la meitat del temps que han estat en el càrrec i un mínim d'una legislatura. A banda, cobren unadel 60% del sou quan es jubilen, si han estat en el càrrec un mínim de dos anys. El PSC i els comuns es mostren favorables a reformar aquestes retribucions per evitar, entre altres coses, que condemnats per corrupció puguin cobrar-les. ERC s'ha obert a limitar les pensions vitalícies, però sense fer reformes de la llei per a casos concrets, com seria el de Borràs.

Quan Laura Borràs va ser condemnada per prevaricació i falsedat documental per les adjudicacions irregulars de contractes a la(ILC) es va activar un compte enrere que acabarà, molt probablement, amb la pèrdua del seu escó. La(JEC) entra aquest dijous a escena per abordar els recursos que, poques hores després que es fes pública la sentència del(TSJC), van interposar. La JEC té dues opcions sobre la taula: o bé derivar el cas a la(JEP), o bé quedar-se'l i començar-lo a tramitar. Els terminis, en tot cas, són incerts, però la continuïtat de Borràs com a diputada del Parlament entra en temps de descompte.La decisió final serà de la Junta Electoral, però. La interpretació de la llei electoral que ha fet recentment l'organisme electoral, ratificada pel Tribunal Suprem, fa preveure que se li aplicarà la, és a dir, que se li retirarà l'escó i es farà córrer la llista de Junts, donant entrada així al proper candidat,. Serà, doncs, aquest ens administratiu qui probablement apartarà Borràs del Parlament, després que ella no ho hagi volgut fer voluntàriament -tots els partits, excepte Junts, li ho han demanat- i queque plantejava el PSC, per poder destituir-la com a presidenta, s'hagi aparcat fins al maig, poc abans que arrenqui la campanya de lesLa reunió de la JEC començarà a la una del migdia. L'organisme pot decidir sobre el futur de Borràs perquè està condemnada per un-la prevaricació- i lapermet, en aquests casos, que una persona siguiper a un càrrec públic encara que no hi hagi sentència ferma. La mateixa llei diu que les causes d'inelegibilitat ho són també d'incompatibilitat amb el càrrec. És a dir, si la JEC aplica aquesta interpretació, com ja ha fet en els casos de, Borràs serà inelegible com a diputada i, per tant, tampoc podrà mantenir l'escó que té des del febrer de 2021. Es tracta d'una interpretació de la llei que genera dubtes entre juristes, perquè podria vulnerar drets fonamentals. Borràs ja ha dit que defensarà el seufins al final, més enllà dels recursos que interposarà contra la sentència del TSJC per demostrar la seva innocència. Difícilment, però, podrà mantenir l'acta de diputada a curt termini, però sí que això li donaràa Europa. El problema del fet que la JEC opti per retirar ja l'escó de Borràs és que la sentència encara no és ferma i existeix la possibilitat que el Suprem revoqui la resolució del TSJC. En aquest cas, Borràs ja hauria perdut l'escó, que no podria recuperar fins que hi hagués noves eleccions. Es produiria, doncs, unai dels drets de les persones que van votar Junts l'any 2021.respecte de les opcions que s'han obert al Parlament. Tots els grups han demanat a Borràs que s'aparti de la presidència per responsabilitat, però ella s'hi nega i el seu partit, Junts, li dona suport i ha fet moviments per mirar de restituir-la, amb l'argument que la sentència del TSJC "ha demostrat que no hi ha corrupció". , i tampoc un pas al costat voluntari. En aquesta situació d'interinitat, en els darrers dies s'han obert dues opcions per fer fora Borràs del càrrec de presidenta del Parlament, suspès des del juliol. Una és la de la JEC; l'altra,per reformar el reglament del Parlament i poder apartar Borràs de la presidència, sense que perdi l'escó.Aquesta opció, que el PSC volia que fos a través d'una reforma ràpida, no s'abordarà fins al maig, poc abans que comenci la campanya per a les eleccions municipals. Per ara, a més, no disposa de prou suports per tirar endavant. Els socialistes volen retocar el reglament perquè una majoria absoluta de diputats puguin canviar la composició de la mesa del Parlament., cosa que fa inviable, ara com ara, que pugui tirar endavant la proposta. Sense solució política, la via administrativa té el camí lliure amb una interpretació quedel Parlament -un diputat no perdrà l'escó fins que hi hagi sentència ferma- i que, segons han manifestat els grups sobiranistes en casos precedents,Borràs ha defensat sempre que és víctima d'unai que el seu cas s'emmarca en la. El seu entorn fins i tot ha reforçat la idea que no va ser condemnada per corrupció -perquè no hi ha hagut enriquiment personal-, tot obviant el delicte de prevaricació. La resta de partits sostenen la sentència del TSJC demostra que hi va haver una mala praxi administrativa. A Junts, malgrat que el lideratge de Borràs no genera unanimitat, la plana major del partit amb l'única excepció de Magda Oranich. En tot cas, si la JEC finalment deixa Borràs sense escó, el relat de la persecució que abanderen ella i el seu entorn s'enfortirà. També facilitarà que el Parlament designi una nova presidenta, i Junts haurà de decidir si s'obre a presentar candidatura o bé renuncia a presidir la segona institució del país. Tot plegat, en plena campanya per a les municipals.Al marge de què acabi passant amb l'escó, el camí judicial de Borràs passa pel Suprem i el(TC) abans d'arribar a Europa. La Fiscalia va anunciar dimarts que no presentaria recurs de cassació contra la sentència del TSJC -que va acompanyada d'una petició d'indult parcial per evitar que Borràs entri a presó-, però sí que ho farà la presidenta de Junts. Aquest dimecres, l'advocatha presentat un escrit al Suprem per anunciar que impugnarà la sentència. L'escrit denuncia una desena de vulneracions de drets fonamentals durant tot el procediment contra la dirigent independentista. "M'han trinxat", va dir Borràs en el torn de l'última paraula. El seu futur immediat, però, passa ara per la Junta Electoral.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor