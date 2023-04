Juanma Moreno aprofita la polèmica i carrega contra la Generalitat pel gag de l'«Està Passant»

Teresa Rodríguez es penedeix

Ha arribat l’hora de les disculpes per l’entrevista improvisada amb la marededeu del Rocío@soler_toni#EstàPassantTV3https://t.co/1htG50zWIl pic.twitter.com/nOzS8Q2dC7 — Està passant (@estapassanttv3) April 11, 2023

Jair Domínguez, amenaçat de mort

insisteix a carregar contra TV3 pel gag de l' Està Passant sobre la Verge del Rocío. El president de laha demanat una altra vegada "respecte" vers Andalusia i ha defensat que el territori que ell lidera "se surt a defensar quan algú es mofa d'ells, dels seus costums, els accents i la manera de sentir les coses".perquè "dirigeix des de la intolerància i la manca de respecte a altres terres d'Espanya".El president andalús, però, ha volgut tenir voles paraules, que és "una terra germana que estimen profundament, és cosmopolita, oberta i acollidora". Segons Moreno,"no només és una mofa sobre la verge del Rocío, sinó també és una persecució hostil i fins i tot agressiva, per exemple a una infermera andalusa per expressar-se lliurement i criticar l'obligatorietat de parlar català sense ofendre ningú".La portaveu d'Endavant Andalusia,va ser la primera que va criticar a les xarxes socials el gag de TV3 sobre la Verge del Rocío i ara admet que no hauria fet la piulada si hagués calculat l'"onada de catalanofòbia" que s'ha generat."No pretenia que originés una polèmica contra Catalunya.", ha dit en una entrevista a RAC1. També ha negat que en el seu comentari tingués una intenció electoralista. I ha insistit que el gag no li va agradar tot i que no li sembla punible. Rodríguezde la seva crítica i ha demanat disculpes. "No era conscient que alimentaria la catalanofòbia. Ho sento si hi he contribuït", ha afegit.es va pronunciar aquest dimarts a la nit en directe sobre la polèmica generada pel gag de laen la darrera entrega de l'. "", va començar, per passar a recordar-se delsque, segons ell, han aprofitat per fer electoralisme. També va mencionar la, a qui va acusar d'haver volgut intimidar el seu equip. "Això és cosa meva!", va fer broma ahir a la nit. I alsHores abans,també va trencar el seu silenci. "", va defensar la televisió pública catalana, que es va posicionar així davant les queixes del president d'Andalusia, Juan Manuel Moreno , lai diverses entitats més, així com una denúncia de laL'humorista, presentador i guionista del programa de TV3, Jaïr Domínguez, ha explicat a El Matí de Catalunya Ràdio les conseqüències que està patint al voltant de l'sketch sobre la, dies després de la seva emissió.d'amenaces de mort", ha explicat a la periodistaquest dimecres al matí."No ho denunciaré perquè ara em fa mandra., ha afirmat. Domínguez ha assegurat que no és la primera polèmica d'aquestes característiques en las que s'ha vist implicat i, a més, ha deixat caure que "sol passar" en períodes electorals com el que estem a punt de viure per les municipals.

