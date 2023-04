Joan Canadell es tornarà a presentar a les eleccions de la Cambra de Barcelona

Així es prepara la batalla de la Cambra de Barcelona

, actual diputat de Junts al Parlament de Catalunya, es tornarà a presentar a les eleccions de la Cambra de Comerç de Barcelona. Segons ha avançat el diari Ara, serà un dels noms que figurarà a la llista que confeccionen els independentistes. "", ha dit Canadell, que ja es va presentar a les eleccions del 2019 i va ser escollit president de l'ens.El gener del 2021a les eleccions catalanes. De moment les pròximes eleccions de l'ens cameral no tenen data, però previsiblement seran al setembre. La llista que preparen els independentistes -que no portarà el nom actual, Eines de País- està pràcticament tancada. Les negociacions les estan liderant els equips de l'actual presidenta de la Cambra, Mònica Roca, i el vicepresident, Toni Fitó. Durant els últims mesos també s'ha especulat sobre la possibilitat d'una llista unitària en contra de la que actualment dirigeix els òrgans de govern de l'ens, segons va confirmar la mateixa Roca en una entrevista.L'equip independentista que governa la Cambra de Comerç de Barcelona tindrà rival en les pròximes eleccions camerals , però encara no sap quin. La publicació del decret de la Generalitat -concretament, el Departament d'Empresa i Treball- que ha de regular el procés electoral a les 13 cambres catalanes és -ara sí- imminent. Tot indica que es coneixerà a començaments de maig.

