Oberta la convocatòria dels premis Agenda 2030

Fins al 10 de maig està oberta la convocatòria de la, concebuts per reconèixer i posar en relleu iniciatives innovadores que tinguin un impacte positiu en la consecució dels(ODS) en l’àmbit metropolità de Barcelona, siguin accions directes, de divulgació, participació o educatives. També es vol contribuir alcom a ciutat líder en l’aplicació de l’Agenda 2030 i altaveu d’iniciatives inspiradores per a altres ciutats del món.La convocatòria dels premis Agenda 2030 de Barcelona consta de, agrupades en, premis a les millors iniciatives per a l’assoliment dels ODS: millor iniciativa impulsada per una empresa, una entitat sense ànim de lucre, una administració o un ens públic., premis a les millors iniciatives de disseminació, sensibilització i participació social sobre l’Agenda 2030 i els ODS: millor producte de disseminació de coneixement sobre l’Agenda 2030 i els ODS, millor campanya de comunicació per a la sensibilització sobre els ODS, millor iniciativa de foment de la participació a l’entorn dels ODS., premis a les millors iniciatives educatives a l’entorn de l’Agenda 2030 i els ODS: millor iniciativa d’un centre educatiu reglat de primària, secundària (ESO, batxillerat i CFGM) i ensenyament superior (CFGS i universitat).Es podran presentar al premi accions realitzades durant els dos anys anteriors a la publicació d’aquesta convocatòria, així com accions que, encara que no s’hagin acabat, ja s’hagin posat en pràctica i hagin tingut algun impacte.La convocatòria està, que inclou tots els municipis de les comarques del Barcelonès, l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

