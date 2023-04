Els consellers Tània Verge i Carles Campuzano tanquen la llista de Maragall per les municipals

Orgullós que @carlescampuzano i @taniaverge m'acompanyin a la llista.



Dues persones de gran qualitat i excel·lència que ajudaran a posar #BCN al lloc que es mereix, tal com ho fan pel país des del @govern



Ciutat i País (Ajuntament i Generalitat) junts, tindrem potència immensa pic.twitter.com/Hk0u98ceum — Ernest Maragall i Mira (@ernestmaragall) April 12, 2023

La consellera d'Igualtat i Feminismes,, i el conseller de Drets Socials, Ctancaran la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a les eleccions municipals de Barcelona. Segons ha avançat betevé i ha acabat confirmant la mateixa formació republicana al seu compte de Twitter, tots dos ocuparan els números 40 i 41 de la llista que presenta Ernest Maragall per assolir l'alcaldia de la capital catalana.completa que acompanyarà Ernest Maragall en les eleccions municipals del 2023 el passat 26 de març. És una llista continuista, que incorpora entre els primers números actuals consellers i regidors municipals, que completen així la llista encapçalada per Maragall, però també per Elisenda Alamany (2) i Ester Capella (3).A partir del número quatre s'hi situen alguns dels regidors actuals: Jordi Castellana (4), Eva Baró (5), Jordi Coronas (6), Rosa Suriñach (7) i Montserrat Benedí (8), mentre que l'actual regidor Max Zañartu apareix com a número 11. Al número 9, ERC incorpora el candidat del Jovent Republicà, Jan Sibina, i el número 10 és per la consellera portaveu d'ERC a Sant Martí, Lourdes Arrando.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor