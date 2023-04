La xarxa d'abastament d'aigua freàtica de Barcelona es duplica

AMB EL SUPORT DE

Laja es fa amb, i ara, a causa de la situació d’excepcionalitat per la, se n’augmenta l’ús als serveis municipals, sobretot, per al. Per facilitar aquesta tasca, es desplega una xarxa deamb camions cisterna que complementa els 25 hidrants que hi ha en funcionament de manera habitual.L’ampliació de la xarxa es farà amb 22 camions cisterna (14 en torn de matí, 5 en torn de tarda i 3 en torn de nit), que es desplaçaran per les 26 ubicacions determinades des d’on abastaran vehicles més petits, que no tenen tanta capacitat de desplaçar-se fins a l’hidrant.En concret, carregaran d’aigua freàtica, que treballen en carrers petits o en serveis específics com la neteja dels voltants de contenidors o de taques i pintades, i, encarregats del reg de supervivència d’arbres i plantes arbustives.L’aigua freàtica, o del subsol, és un, abundant i de qualitat que cobreix una part de la demanda hídrica dels serveis municipals. Actualment Barcelona té una xarxa d’aigua freàtica de, que permeten subministrar 5.000 m3 al dia ().

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor