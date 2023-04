Els actors de doblatge, en perill per la intel·ligència artificial

Elpodria estar en perill per l'aparició de la intel·ligència artificial. El sindicatdeha emès un comunicat que posa en alerta tot el gremi perquè fa unes setmanes un estudi madrileny va realitzar una convocatòria d'actors i actrius per fer una feina:, l'únic matís que una intel·ligència artificial no pot reproduir. Encara.Per posar-ho tot en context: certa intel·ligència artificial ja pot imitar el timbre de veu de l'actor original, adaptar-ho a un altre idioma i no li cal, ni de bon tros, tenir cap altra persona interpretant i adaptant el que diu a una nova llengua. Dècades d'història del cinema podrien anar a la paperera. En concret, li frenar la possible substitució dels actors de doblatge per IA."Expressem la nostra més profunda preocupació davant de tal possibilitat, que ara mateix ja resulta factible, i plantegem que, per tant, cal que tota comunicació oral amb una intel·ligència artificial sigui convenientment identificada com a tal", han reblat, en el comunicat. Des de l'associació proposenhauria d'identificar les noves veus generades per intel·ligència artificial com a "accent I.A".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor