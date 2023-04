Revelen el menú culpable de la intoxicació massiva a «MasterChef»

El menú de la intoxicació de Masterchef

La polèmica que arrossegasegueix portant cua.Almenys 40 persones van quedar afectades per una intoxicació massiva durant una prova del programa de. La productora,, que es va acabar disculpant per l'incident, va explicar aquest dimarts que la intoxicació es va produir quan els concursants van preparar diferents plats pels 120 treballadors de l', l'aquari més gran d'Europa que celebra el seu 20è aniversari.La polèmica va començar quan una de les comensals va denunciar a través deque hi havia més de 70 persones intoxicades després de gravar el programa. La productora ha rebaixat la xifra a 40 i s'ha disculpat en unen què reconeix els fets, però apunta que són "excepcionals" en elsde MasterChef. "La nostra absoluta prioritat és garantir l'alimentació de les persones", apunta.El menú era de la xefi representava un homenatge al món marí. Els participants es van dividir en dos equips i van haver de cuinar tres plats que, a través del marisc, fusionaven les cuines de l'i de laD'entrant es va servir l'anomenada, un plat fet amb mango i espècies de la cuina hindú com a ingredients principals; com a primer plat,amb ostres, cloïsses, salsa romesco i pesto a base d'algues; de segon plat,, un guisat amb coco, dàtil i cacauet; i per acabar, amb, es va cuinar un pastís de formatge japonès i algues.Un cop van ser elaborats, la xef va advertir que molts dels plats tenienen l'elaboració, però ningú va saber veure que realment no estaven en bones condicions. De fet, la productora assegura que elsvan ser analitzats i que així s'ha fet arribar a les autoritats sanitàries competents.

