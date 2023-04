21:02 Barcelona atorga la Medalla d'Or al Mèrit Esportiu a la jugadora de bàsquet Laia Palau



L'Ajuntament de Barcelona ha atorgat aquest dimarts la Medalla d'Or al Mèrit Esportiu a la jugadora de bàsquet Laia Palau, per ser "una referent al món del bàsquet" i per reconèixer la seva trajectòria, compromís social i comportament exemplar dins i fora de la pista. L'alcaldessa de Barcelona, ​​Ada Colau, ha destacat el caràcter excepcional de l'esportista i l'ha exalçat com a història del bàsquet "en majúscules", informa el consistori en un comunicat.

17:15 La Fiscalia no presentarà recurs contra la condemna de Laura Borràs



La Fiscalia no preveu presentar cap recurs contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que va condemnar la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, a 4 anys i mig de presó, 13 anys d’inhabilitació a càrrec públic i pagar una multa de 36.000 euros pels delictes de prevaricació i falsedat documental quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre els anys 2013 al 2017. Segons ha avançat El Nacional i han confirmat fonts del ministeri públic a l'ACN, el ministeri fiscal considera que no hi ha discrepància jurídica entre la sentència i la seva petició inicial de pena, que era de 6 anys de presó i 23 d'inhabilitació. La defensa de Borràs sí que preveu presentar recurs.

16:56 Puigdemont acusa Aragonès "d'imposar" l'acord de claredat sense tenir "el consens necessari"



L'expresident Carles Puigdemont ha advertit al president del Govern, Pere Aragonès, que "no té el consens necessari" per a l'acord de claredat. En canvi, ha expressat Puigdemont a Twitter, "la llei del referèndum i la declaració d'independència van ser aprovades per majoria absoluta". "Es continua impulsant allò rebutjat i es continua ignorant allò aprovat", ha etzibat. L'expresident creu que ERC no compta amb la "legitimitat suficient per desfer el camí col·lectiu i arrossegar tota la resta a una deriva que potser porta beneficis personals i de partit, però cap ni un per a Catalunya". Alhora, ha criticat "l'opacitat" del Govern i ha dit que "pel bé de la claredat" caldria conèixer el contingut de les converses i acords entre els executius.

16:27 La CUP crítica l'acord de claredat d'Aragonès perquè l'Estat no negociarà mai el dret d'autodeterminació de Catalunya



La CUP ha estat crítica amb la proposta d'acord de claredat que ha reactivat aquest dimarts el president de la Generalitat, Pere Aragonès. La diputada Laia Estrada ha recordat que l'Estat no negociarà mai el dret a l'autodeterminació de Catalunya. "La proposta d'Aragonès no té recorregut si el que vol és fer avançar el procés d'autodeterminació", ha dit Estrada. L'estratègia, segons els cupaires, passat per "forçar" el referèndum, no pas negociar-lo amb l'Estat, i per fer avançar el procés defensant drets. En aquesta línia, la CUP ha reclamat un Govern i un Parlament disposats a "superar els límits de les imposicions de l'Estat" i actuar des d'una posició de sobirania i "disputar-li la sobirania en tots els àmbits" a l'Estat. Sobre la taula de partits convocada per Aragonès, la CUP ha alertat que no participarà en cap fòrum que impliqui donar validesa al relat que hi ha un problema entre catalans. Els cupaires sí que participaran en espais sobre com fer avançar el procés d'independència. Per tot plegat, Estrada no ha garantit la presència dels cupaires a la trobada. Informa Bernat Surroca.

14:55 Sánchez subratlla la "qualitat excel·lent" de la vacuna d'Hipra, que qualifica de "fita històrica"



El president espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que la compra per part de l'Estat de 3,2 milions de dosis de la vacuna Bimervax, desenvolupada per Hipra, evidencia que és de "qualitat excel·lent" i corrobora que l'executiu té clar que "un país sense ciència és un país sense futur". Sánchez ha defensat que Hipra ha aconseguit una "fita històrica" tot destacant el contracte tant a l'estat espanyol com a nivell europeu i ha recordat que tretze països van signar el contracte marc per distribuir 250 milions de dosis a catorze països. Ha elogiat la "resposta donada per la societat espanyola" a la pandèmia, amb 41 milions de persones vacunades (40,7 amb pauta completa), considerant-la un "termòmetre" de la consciència cívica, i que va suposar la victòria de la ciència contra el negacionisme. Ho ha dit en el transcurs d'una visita a les instal·lacions de la companyia a Amer (la Selva). Informa Pep Martí

14:16 El TC dona la raó al PSC i declara nuls els acords de la mesa per mantenir la delegació de vot de Lluís Puig



El Tribunal Constitucional (TC) ha estimat un recurs d'empara del PSC i ha anul·lat els acords de la Mesa del 5 de juliol del 2022 per mantenir el vot delegat del diputat de Junts al Parlament Lluís Puig. La decisió de l'alt tribunal, del 26 de març, ha estat comunicada a la Mesa de la cambra catalana, que s'ha reunit aquest dimarts. Però fonts d'aquest òrgan han assegurat que la Mesa no cal que es posicioni respecte la decisió del TC. De fet, no és la primera vegada que l'alt tribunal anul·la la delegació de vot de Puig. Precisament, ERC i CUP han registrat una proposta per modificar el reglament i ampliar els supòsits de la delegació de vot. Un modificació que afectaria Puig.

11:32 El govern espanyol rebutja les esmenes d’Unides Podem, ERC i Bildu a la reforma de la llei del "només sí és sí"



El Ministeri de Justícia ha rebutjat "frontalment" les esmenes presentades per Unides Podem, ERCi Bildu al Congrés a la reforma de la llei del "només sí és sí" plantejada pel PSOE. Segons el departament liderat per la ministra Pilar Llop, aquestes propostes "no solucionen els problemes" creats per la norma, que els socialistes pretenen revisar. El govern espanyol no veu clara la modificació de l’article 180 del codi penal per introduir un tipus agreujat de violència o intimidació, tal com han apuntat fonts del Ministeri de Justícia a Europa Press.

10:04 ERC i la CUP impulsen una reforma del reglament per prohibir els "discursos d'odi" de Vox al Parlament



Els grups parlamentaris d'ERC i la CUP-NCG han registrat una proposició de llei per reformar per la via ràpida el reglament del Parlament amb l'objectiu d'aturar els "discursos d'odi" de Vox. Asseguren que fa mesos que ho treballen i que han compartit el text de la proposta amb altres grups. Concretament, el text proposat diu que els diputats "no poden incórrer al discurs d'odi o intolerant ni incitar a la discriminació per raó de gènere, orientació sexual, creences, ideologia, origen, condició social, ètnia, llengua discapacitat o qualsevol altra". La reforma també vol ampliar les opcions de vot dels diputats i diputades: més supòsits de delegació i incorporar al reglament el vot telemàtic en situacions excepcionals.

10:00 Ada Colau reclama a Pedro Sánchez que "vingui" a Barcelona en campanya amb la regulació dels lloguers "aprovada"



L’alcaldessa de Barcelona i candidata dels comuns a l’alcaldia, Ada Colau, ha interpel·lat directament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, perquè aprovi una nova llei d’habitatge i reguli el preu dels lloguers a l’Estat. En un esmorzar del Fòrum Europa que suposa el tret de sortida de la precampanya municipal, Colau ha demanat a Sánchez que quan "vingui" a Barcelona per donar suport a Jaume Collboni (PSC) ho faci amb la llei d’habitatge "aprovada". "És factible i la llei està escrita, però el PSOE sempre té pressions [en la carpeta de l’habitatge]", ha afirmat la dirigent dels comuns, que ha demanat a Sánchez que miri més la regulació que ha fet Portugal i menys les receptes d’exalcaldes socialistes com Joan Clos.