El Papa confessa que va estar a punt de morir: «Unes hores més i no ho explico»

Per només unes hores i no ho explica.ha confessat en una conversa telefònica que quan va ser ingressat per una bronquitis infecciosa abans de Setmana Santa "va estar a punt de no explicar-ho". Segons ha publicat el diari italià, Bergoglio va arribar aen ambulància i "inconscient". El rotatiu, que ha parlat amb un dels amics íntims del Pontífex, recull les seves declaracions."Em va explicar que va arribar inconscient a l'hospital. I que n'hi hauria hagut prou unes hores més, i no sabia si podria explicar-ho", ha revelatgermà d'Andrea, comerciantel 3 de juny passat del 2013 després d'un robatori perpetrat per un dels seus empleats. Des que va passar l'assassinat, fa 10 anys,i mai ha interromput les habituals trucades telefòniques nocturnes, acollint-los fins i tot en una audiència privada al Vaticà."Havia perdut el coneixement. Ho vaig passar molt malament", explica Ferri que li va dir el Papa. Amb tot,, era sonora i serena". "El vaig sentir millor que quan em va trucar al gener i em va semblar que estava més cansat", ha assegurat l'italià.després de quatre dies ingressat a l'hospital on li van fer tota mena d'exàmens i controls sanitaris,: "Segueixo viu".

