La síndrome de Jerusalem: el trastorn que fa que els turistes creguin que són personatges bíblics

L'epicentre de laés. La Terra Santa onva ser crucificat fa dos mil·lennis i que dona sentit a aquesta festivitat. Milers de turistes aprofiten cada any per apropar-s'hi i viure in situ la celebració cristiana. Si bé, un centenar desenvolupen un trastorn mental que els fa pensar que són profetes o altres personatges bíblics: laEls homes acostumen a creure que són el mateix Jesús, mentre que les dones es convencen que són la. La majoria són cristians, però també n'hi ha de jueus i, fins i tot, de musulmans. Sigui com sigui, els experts creuen que la suma dels múltiples estímuls i el cansament arran dels llargs viatges en avió fa que es desestabilitzin.Els símptomes més habituals són l'angoixa i l'excitació desmesurades. El següent nivell són elsi les. En alguns casos, aquestes emocions són tan intenses que és necessari ingressar els qui les experimenten en un centre hospitalari. Un percentatge de les persones afectades presenta condicions que afavoreixen el desenvolupament d'aquest trastorn, però una part important, no.

