Olives arrebossades: la tapa d'un bar que escandalitza a les xarxes

Laha estat el moment de sortir, fer plans, quedar amb els amics i menjar. Menjar molt. Els bars i restaurants, com tot el sector turístic, han aprofitat per fer caixa abans de l'estiu, i alguns, amb estratègies d'allò més peculiars. Una, la d'un bar de, ha escandalitzat els usuaris de les xarxes socials amb una tapa innovadora i controvertida.Tot, després que un client hagi compartit el plat d'que li van servir a la terrassa de l'establiment. Tot i la diversitat d'opinions que ha generat el vídeo, l'home es llepava els dits. "Què et sembla? Quin gust té?", li pregunta la persona darrere de la càmera. "", assegura.Tot plegat ha donat molta visibilitat al, ubicat al municipi malagueny de Ronda, que ha rebut nombroses ressenyes positives a Tripadvisor. "És una tapa original", comenta un client. "", ha afegit un altre. Serà l'únic, perquè la innovadora proposta gastronòmica ha sorprès a tothom.

