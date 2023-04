Un incendi crema en uns coneguts jardins del barri de Sants

Incendi al C/ Joan Guell, ara mateix al barri de Sants a Barcelona #Barcelona pic.twitter.com/HZZLnXX5Fp — Eloi (@eloimauri) April 11, 2023

Unproduït al barri dede Barcelona ha generat enrenou entre el veïnat del districte. Als Jardins de Can Mantega s'han apreciat unes flames fruit de la crema d'arbustos i un arbre. Per ser més concrets, al lateral del carrer de Joan Güell.Unes plantes arbustives i un arbre han cremat. Segons els vídeos compartits a les xarxes socials, l'incendi s’ha localitzat a prop de la calçada, en unaque delimita la vorera amb la carretera.El fum generat pel foc es pot apreciar des de diferents punts de la ciutat, ja que una gran flamarada que ha arribat fins al cim d’algunes de les branques d’un gran arbre. Lestreballen per esbrinar com s'ha pogut produir l'incident.

