El pare de Yolanda Díaz tancarà la llista d'Unides Podem a la Corunya

El pare de Yolanda Díaz, l'històric sindicalista, tancarà la llista d'Unides Podem a les eleccions municipals de la Corunya del proper 28 de maig. "És un privilegi comptar amb la seva experiència", ha dit la formació a través d'una piulada. Díaz va liderar CCOO a Galícia i va ser un activista antifranquista, i ara s'incorpora a la llista que lidera l'exregidor de Cultura a l'Ajuntament de la CorunyaSuso Díaz, nascut a Ferrol i extreballador de la drassana Astano, formarà part d'una candidatura que agrupa Podem, Esquerra Unida i Aliança Verda. Segons diversos mitjans, ha fet el pas per avançar en la "unitat de l'esquerra" i amb l'objectiu de recuperar l'Ajuntament de la Corunya. Tot plegat, en un moment d'intens debat entre Podem i, el projecte que lidera Yolanda Díaz, sobre si anar junts o no a les eleccions generals.Fonts de la candidatura municipal consultades per Europa Press apunten que Sumar és un projecte independent i pensat per a les eleccions de finals d'any, però ressalten també l'"" amb la iniciativa i recorden que el candidat a l'alcaldia de la Corunya va assistir a l'acte de presentació de Sumar del passat dia 2 d'abril. Per ara, Pablo Iglesias i Yolanda Díaz no s'han posat d'acord sobre un pacte per concórrer conjuntament a les eleccions espanyoles, i difícilment això canviarà abans de les municipals.

