Minairó, el primer nanosatèl·lit que pot treballar en 5G

"Molts bons resultats" dels dos primers nanosatèl·lits

Laposarà en òrbita el tercer, batejat com a Minairó, aquest dimecres 12 d'abril. El llançament serà des de Califòrnia a bord d'un coet Falcon9 de la companyia nord-americana SpaceX. La missió pretén desplegar un "laboratori en òrbita" i servirà per millorar la connectivitat 5G.El nom de, escollit en col·laboració amb el programa informatiu infantil 'InfoK', fa referència a un ésser fantàstic en forma de follet diminut que és el protagonista d'una llegenda tradicional del Pallars i el Pirineu. Durant la presentació de la nova missió, la secretaria de Polítiques Digitals del Govern,, també ha avançat que el quart satèl·lit es licitarà durant el 2023 i tindrà com a missió l'observació de la Terra.El llançament es podrà seguirdes de la pàgina i el canal dede SpaceX. Cal destacar també la intervenció catalana de la Fundació i2CAT, en la gestió de la missió, i de Sateliot, l'empresa que la proveeix.El nanosatèl·lit Minairó pesarà 10 quilograms i és el primer de la història que es llançarà sota l', cosa que suposa un "canvi disruptiu" en les telecomunicacions satel·litàries. "Permetrà connectar dispositius econòmics estàndards, exactament els mateixos que fan servir avui en dia les operadores a dins de les ciutats, d'arreu del món", ha dit el cofundador de Sateliot,Es tracta d'un nanosatèl·lit de, tal com els dos anteriors de la Generalitat -l'Enxaneta i el Menut-, que orbiten entre 500 i 600 km de distància de la Terra i hi fan una volta cada 90 minuts. La Generalitat ha assegurat que el Minairó donarà cobertura a tota la superfície terrestre i permetrà que qualsevol dispositiu pugui connectar-se via satèl·lit o mòbil a qualsevol lloc i amb un cost "molt baix", la qual cosa suposarà "" l'accés.Pel que fa als usos concrets,ha explicat que pot facilitar serveis sobretot en logística, agricultura, ramaderia o energies renovables. "Per exemple, podrem fer seguiment de contenidors a tot arreu del món", ha detallat Sanpera.A banda, també han remarcat que servirà com un "laboratori en òrbita", que permetrà que Catalunya tingui "sobirania digital i tecnològica". "No només hem de consumir tecnologia, sinó crear tecnologia", ha dit el responsable de la fundació i2CAT, Sergi Figuerola.Pel que fa al, ha estat triat a través del programa 'InfoK' i és el que va quedar segon en les votacions realitzades en el concurs de l'any passat, en el que van participar més de 20.000 infants. El nom el van proposar el, de 7 anys, que ha participat en la presentació d'aquest dilluns; i la Jana Bassegoda, de 9 anys. Segons la llegenda, es tracta d'un personatge diminut molt inquiet i treballador.Pel que fa als dos satèl·lits anteriors -l'i el, respectivament- Tost ha assegurat que el primer va ser una "prova de concepte" de la tecnologia 5G; mentre que del segon, destinat a l'observació de la Terra, tot just han rebut les primeres imatges, que estan acabant de "calibrar". "Tot és molt prometedor i estem tenint molts bons resultats, tot fa pensar que acabarà sent un èxit", ha valorat la secretària de Polítiques Digitals."Gràcies a l'ara estem llançant la missió del Minairó", ha agregat. En aquesta línia, ha detallat que l'objectiu és utilitzar tota la informació que proporcionen els nanosatèl·lits. En el cas del Menut, per exemple, es pretén que faciliti dades a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.Tot plegat forma part de l'estratègia 'New Space' del Govern, basada en "aprofitar i maximitzar" les oportunitats de l'de petites dimensions.

