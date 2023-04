La Junta Electoral de Tortosa defineix l'estelada negra com la «bandera de mort»

Amb prou feines ha passat una setmana des de la convocatòria de lesque tindran lloc el pròxim 28 de maig i a laja se li ha girat feina. Arran de la denúncia d’un particular, aquesta junta electoral de la zona ha requerit per escrit a l’que retiri els “símbols partidistes de la via pública”.De fet, l’ordre fa referència concretament a les banderes que hi havia penjades dalt de tot del pal ubicat a la plaçai també alsque lluïen als fanals de l’avinguda de. Les dues banderes eren l’i l'esteladaque en els últims anys s’ha consolidat com a símbol dels moviments independentistes per reivindicar la lluita en contraposició a la rendició. Aquesta última, una bandera que tant el denunciant com la mateixa junta electoral de Tortosa en el seu requeriment -en castellà- anomenen “”.En qualsevol cas, l’Ajuntament ha procedit a retirar les banderes i els llaços per evitar infringir la normativa que obliga els poders públics a mantenir estrictament la neutralitat política durant els processos electorals. L’, ha apuntat que passades les eleccions “es tornarà a posar l'estelada perquè és un símbol de com la ciutat es va implicar en l'1 d'octubre i representa el resultat del referèndum”.

