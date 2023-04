Candidats a les eleccions municipals 2023 a Igualada: llista completa

Marc Castells, candidat de Junts a l'alcaldia

Alba Vergés, candidata d'ERC a l'alcaldia

Jordi Cuadras, candidat d'Igualada Som-hi a l'alcaldia

Pau Ortínez, candidat de Poble Actiu a l'alcaldia

Carmen Machón, candidata de Ciutadans a l'alcaldia

Dades de les eleccions del 2019 que va guanyar Castells (Junts)

JUNTS: 9 regidors.

ERC - AM: 5 regidors.

IS - PSC - CPM - IO - CP: 4 regidors.

PA CUP - AMUNT: 2 regidors.

Cs: 1 regidor.

La capital de l'viurà aquest 28 de maig un duel entreper determinar si l'actual alcalde d'Igualada,, revalida el càrrec, ara sota el paraigua de la formació dirigida per Laura Borràs i Jordi Turull. D'altra banda, els republicans tenen l'exconsellera de Salut i actual vicepresidenta en funcions de presidenta del Parlament,, com a cap de llista. També la coalició d'esquerreslluitarà per millorar els resultats del 2019., alcalde d'Igualada des del 2011, ha fet enguany el salt definitiu a Junts. La formació dirigida per Laura Borràs i Jordi Turull ha aconseguit el traspàs del membre del PDECat que fa més d'una dècada que regna a la capital de l'Anoia. El 2019 va aconseguir nou regidors i aquest maig lluitarà per tornar a quedar primer, per davant d'Alba Vergés. Castells és "optimista" perquè els espais polítics "vinculats a Junts per Catalunya" se sumin al seu projecte.L'exconsellera de Salut i actual vicepresidenta del Parlament,, encapçala la candidatura d'ERC a l'alcaldia d'Igualada. Anirà acompanyada d'Enric Conill, qui el 2019 va liderar la llista, com a número dos, tal com va comunicar ella mateixa l'abril del 2022 per carta als militants de la formació. "Cal una candidatura amb un lideratge inequívocament guanyador, que sigui reconegut per la seva capacitat de sumar, generar consensos clau, cohesionar, escoltar al màxim, dialogar i amb molta experiència de govern", assenyalaven Conill i Vergés en la missiva enviada als afiliats del partit.El PSC i els comuns tornen a concórrer junts a les eleccions del 28-M a Igualada. El candidat a l'alcaldia serà, de nou,i té la intenció de donar un nou impuls a la ciutat després de 12 anys de monotonia de Junts. "Nosaltres tenim les idees, el programa i l'equip perquè Igualada sigui una ciutat on viure, treballar i ser feliç", assegura el candidat. El 2019 van obtenir 4 regidors.La CUP es presenta a Igualada amb la marca Poble Actiu i ho fa amb una nova cara al capdavant. L'actual regidor a l'Ajuntamentserà ara el cap de llista, a qui seguiran Elisabet Farrés, Rosa Perelló i Oriol Càlichs (número 1 el 2019). "La gent vol solucions als seus problemes", va dir el candidat cupaire criticant el govern de Castells. De fet, els seus reptes principals per als pròxims quatre anys són l'habitatge, la transició energètica i els canvis a la ciutat.repeteix com a candidata de Ciutadans a l'alcaldia d'Igualada. Amb aquesta estratègia del nom conegut, la formació taronja intentarà mantenir la representació al consistori de la capital de l'Anoia en un moment crític per al partit. L'actual diputada al Parlament ha assegurat que vol obtenir representació perquè "la terra prosperi".Aquests van ser els resultats de les eleccions municipals del 2019 a Igualada, amb unade l'electorat que va escollir els

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor