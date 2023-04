Un heroi anònim comparteix un codi QR per veure la catedral de Barcelona sense la lona publicitària

Algú ha tingut la meravellosa idea de penjar un munt de cartells al voltant de la Catedral de Barcelona amb un codi QR que conté un filtre d’Instagram… i el filtre simula la part de la façana que fa mesos que ocupa una lona publicitària. pic.twitter.com/oFK6wEjEz3 — Àlex (@alexsnclmnt) April 10, 2023

", diuen els cartells que han aparegut aquest dilluns al nucli antic de Barcelona. Uns cartells que inclouen unque porta a un filtre d'Instagram que permet veure la façana de lasense la gran lona publicitària que cobreix la part superior.Es tracta d'una eina de l'empresa, que substitueix el contingut dels panells comercials per la imatge d'allò que queda tapat per aquests. Si bé, es desconeix qui ha distribuït els cartells. Sigui com sigui, la iniciativa ha estat molt aplaudida a les xarxes socials i molts usuaris ja l'han fet servir.La publicitat a la façana de la catedral oculta les bastides disposades per a la realització dels treballs de reforç de les cobertes i el cimbori del temple, gràcies al permís de l'i l'. Una mesura molt criticada per la ciutadania, però que porta vigent des del 2022.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor