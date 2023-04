Bill Hader, testimo: per què la quarta de «Barry» m’ha fet embogir encara més per aquest geni

Hi ha sèries que s’aguanten per un protagonista encisador, ben escrit com pocs i que té alguna cosa que, tot i no saber exactament què és, saps que el farà esdevenir icònic en el futur. Si ara us menciono Breaking Bad tots tindreu al cap la silueta amb barret de Walter White, i si ara us faig rememorar 24, tots heu dit allò de:, que mític. Hi ha d’altres, de sèries, que s’aguanten per un guió sòlid i implacable —el capítol de Succession d’aquesta setmana ens ha deixat clar que Jesse Armstrong sap molt bé el que es fa, i es coronarà aquesta temporada de premis com a rei suprem de la narració serial contemporània—, i d’altres que ho fan perquè tenen una direcció capitanejada per un visionari que no només entén el propòsit de tots i cadascun dels plans que grava, sinó que va més enllà i troba un sentit estètic, poètic i narratiu a tots els detalls que plasma a la pantalla —Mindhunter, t’estic mirant a tu.En molt poques ocasionsPotser és per això que. La sèrie que han creat Alec Berg i Bill Hader sobre un assassí a sou exmilitar que decideix fer un canvi de rumb amb la seva vida i apuntar-se a classes d’interpretació a Los Angeles potser no ha estat l’èxit d’audiència que HBO Max ha aconseguit amb, però s’ha consolidat com una de les sèries imprescindibles de qualsevol serièfil —o, en general, de qualsevol persona que gaudeixi d’uns 30 minuts de boníssima televisió. Ara que, amb una quarta temporada, tanca la seva vida, permeteu-me aquestes línies per fer una oda més enllà del producte —que se la mereix— per centrar-me en el cervell, el geni rere la criatura. L’actor/guionista/director que, quan arribin els Emmys, li posarà molt difícil —espero— a Jason Sudeikis coronar-se com a actor/guionista/director més destacat de la temporada. Buf, ho passaré molt malament aquell dia.Si avui en dia no reconeixeu el nom de Bill Hader quan surt allà on sigui, no us enganyaré, estic tan decebuda amb vosaltres com ho estic últimament ambdavant la porteria. D’acord que jo, potser, no sóc representativa de la gran majoria de la població que, un dia qualsevol a la nit, engega HBO Max per veure què hi ha de bo. D’acord que jo, segurament, tenia una obsessió diagnosticable amb el cast deentre el 2005 i el 2010 —no em culpareu de trobar fascinant un elenc que va llençar a l’estrellato gent comi els mateixosi sí, ho heu encertat, tambéLa majoria d’aquests han superat el seu passat com a líders d’un programa d’sketchs i han passat a ser autèntics artesans de la comèdia. I d’acord que, sí, d’entre aquests que acabo d’esmenar tenia una predilecció especial pel tàndem que formen Wiig i Hader —i si entreu al meu Letterboxd, veureu que The Skeleton Twins està entre les meves pel·lícules preferides per moltes raons, la principal de les quals que està protagonitzada per ells dos. Que jo venia, de fàbrica, amb una predisposició a estimar amb bogeria l’estrambòtica i surrealista proposta que Hader i Berg havien venut miraculosament a HBO ni es paga. Però no comptava que em trobaria amb una obra d’art de tal magnitud.Perquè Barry no només és una comèdia surrealista sobre la dicotomia que suposa que un assassí vulgui deixar de banda una vida de sang per dedicar-se a la de l’art. De fet, aquesta quarta temporada, de comèdia, en té ben poca.El seu protagonista —Hader— es passa quatre anys assegurant que no és mala persona, que és un bon paio a qui se l’obliga a cometre desgràcies. Però cada vegada que té l’opció de prendre la decisió correcta, ell mateix es fa trampes al solitari i n’acaba triant la pitjor.—que sovint sorprenen i superen les expectatives tradicionals de la televisió i del que s’espera l’espectador—malgrat demostrar-te un cop i un altre, i un altre, i un altre, que és del tot irredimible, Hader l’interpreta amb tanta vulnerabilitat,L’eclosió màxima d’aquest recurs la trobem en aquesta quarta i última temporada, on Barry comet els errors més tràgics de la seva vida, i, tot i això, la interpretació de Hader és tan complexa i matisada, amb tantes llums i ombres, que marca una contradicció interior en l’espectador de la que costa desprendre’s.El mateix es pot dir dels personatges secundaris que el rodegen, histriònics i gairebé tan fills de puta com ell., l’actor fracassat que fa de professor d’interpretació i a qui ha insuflat una vida admirable—en un paper que no només l’ha rescatat del silenci televisiu, sinó que li ha transformat la carrera— és gairebé més desgraciat que el protagonista, tot i que mai arribi a travessar la fatídica línia de la mort. El mateix es pot dir del personatge de, la Sally, aquella actriu que té grans somnis i que acaba en una relació amorosa amb el Barry que només servirà per treure d’ella una veritat que, per molt que intenti amagar, li brota de dins: és tan egoista, ambiciosa, i envejosa, que ella mateixa suposarà l’inici i la fi de la seva carrera interpretativa. Tant ells dos com els altres secundaris —elcontinua sent una revelació còmica i dramàtica per a la història, i eljuga tan bé com sempre a la mediocritat ridícula— acaben arrodonint un ventall actoral increïblement difícil de superar. I que, en aquesta última temporada, ho dona absolutament tot en cada rèplica.Els actors ressalten uns guions punyents i amb molta personalitat als que estem acostumats des del primer capítol. Aquí,Els guionistes saben en quina direcció va la sèrie —ho han sabut des de la primera indicació escènica— i ara estan sabent rematar una història de difícil conclusió com el pitxitxi que, tot i estar molt escurat al segon pal, marca un gol que et classifica per la final. No vull desvelar absolutament cap detall de la trama perquè no em perdonaria mai de la vida fer-vos un espòiler involuntari que us esgarri elemocional que suposa aquesta quarta temporada. Però prepareu-vos per un viatge vertiginós amb trucs amagats a cada canvi d’escena.Un espectacle narratiu que—que des de la primera temporada s’havia atrevit a posar-se al mateix nivell que directors destacats com— dirigeix amb, perquè no dir-ho, la xorra fora. S’ha proposat ser davant i darrere les càmeres de tots i cadascun dels 8 capítols que conformen aquesta temporada, amb resultats immillorables. Fa la sensació que tota la seva carrera, des del primer sketch d’Stefon a SNL fins a l’última pel·lícula de, l’ha dut, inevitablement, a aquest moment artístic de la seva vida, on ha sabut demostrar amb excel·lència que els somnis frustrats de ser director de cine que tenia quan era un jove que vivia a Tulsa, Oklahoma, ni són somnis, ni són frustrats. Ha trencat amb el motlle injust i estereotipat en què, inconscientment, posem a actors de la seva talla —com ha passat amb— per reivindicar-se com un creador que qualsevol cadena estaria orgullós de tenir assalariat. I jo, des d’aquest modest article, no puc fer res més que alegrar-me i plorar d’emoció per un dels meus actors —creadors— preferits de la història.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor