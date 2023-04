S'inventa que li han robat 1.000 euros, condueix amb el carnet retirat i acaba detingut

Elshan detingut un home de 28 anys després que aquest denunciés haver patit unamb violència. Els fets haurien passat la matinada del 3 de març a la plaça del Sol de, quan l’home assegurava que al voltant de les tres de la matinada havia sortit d’un local per fumar una cigarreta.En aquell moment, dos individus el van agredir fent-lo caure a terra i li haurien robat la. Els investigadors van comprovar en una càmera de videovigilància que la suposada víctima havia estat involucrada en una baralla amb un altre home i per aquest motiu s’havia lesionat. A més, va fugir en un cotxe tot i tenir elDesprés que l’home presentés la denúncia als Mossos d’Esquadra, els investigadors van començar a comprovar els fets fins a veure la seqüència dels fets. En aquell moment van veure que s’havia produït unai diverses patrulles de lavan acudir-hi per aturar els cops i l’home es va amagar de la policia per evitar que el veiessin.Minuts després, marxa conduint un cotxe tot i que tenia elsuspès per la pèrdua de. A banda de denunciar els fets, l’home també havia reclamat a l’asseguradora que havia contractat que li retornés elsi el valor de la, que havia quedat malmesa per l’agressió.Per tot això, els Mossos el van detenir per un delicte de simulació de delicte, una estafa lleu per reclamar a l’cobrar els diners i un delicte per conduir sense el carnet en vigència. Després de declarar a la comissaria dels Mossos, l’home ha quedat ena l’espera de rebre una

