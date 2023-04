Com has de cuinar l'arròs blanc de manera correcta, segons Karlos Arguiñano

és un dels aliments més bàsics per a moltíssimes cultures alimentàries de tot el planeta. Des de les asiàtiques fins a les mediterrànies.i es pot fer servir en molts plats: tant com a protagonista com a complement. Per això mateix, tenir traça per cuinar l'arròs és molt important per no acabar esguerrant plats que podrien ser perfectes només pel fet que ens sortís bé aquest primer pas.Cuiners d'alta consideració fan elaboracions molt complexes, però no expliquen als seus seguidors com fer-ho de manera bàsica.però, ho explica sense problemes a través delEn una cassola, Arguiñano hi posaextra. Tal com explica ell mateix, la intenció és marcar l'arròs amb el doble (o una mica més) d'aigua i una mica de sal.res l'arròs un cop l'ha tirat sobre l'all i l'oli, i després hi tira l'aigua. Una vegada hi són a dins, el deixa cuinar 18 minuts exactes. El resultat, es veu sol.

