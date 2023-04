Els errors més comuns en fer la declaració de la renda

No presentar la declaració en el termini establert

No fer l'esborrany perquè no arribes al mínim

Confirmar l'esborrany sense revisar-lo

Tenir en compte la teva situació familiar

Oblidar-te de les deduccions de la teva comunitat

Què fer si m'equivoco en fer la declaració de Renda?

La campanya de lade laja ha arrancat i és el moment de presentar-la a l'. El termini ha començat aquest 11 d'abril -per Internet- i s'allargarà fins al 30 de juny. És important tenir en compte totes les novetats, dates i terminis per no cometre errors que poden acabar amb sancions. Repassem a continuació quins són els errors més freqüents i que cal evitar.L'error més habitual és el de no presentar la renda dins del, que aquest any és de l'11 d'abril al 30 de juny. Les persones que no trametin la seva declaració en aquest període de temps s'enfronten acom a: si la fan abans que ho demani l'administració, tindran un recàrrec del 5%; si l'emeten tres mesos després de la fi de la campanya pagaran un 10% més; si passen entre sis i 12 mesos tindran un recàrrec del 15%; i si se supera l'any sense declarar es pagarà un 20% més a banda dels interessos de demora.Com que mai se sap, val més la pena assegurar. Si no arribes al mínim obligat per fer la declaració de la renda -22.000 euros anuals en cas d'haver tingut un sol pagador- fes de totes maneres l'. Si surt a pagar, no cal que presentis la declaració, però si surt a rebre és un ingrés extra pel sol fet de transmetre la documentació aMalgrat que moltes dades s'emplenen de manera automàtica aportant només el, és molt recomanable destinar el temps que calgui a revisar l'esborrany. Però qualsevol mínim error pot implicar una declaració mal feta.Una de les particularitats a l'hora de fer la declaració de la renda és en el cas de les famílies. Algunes de les deduccions estan vinculades a, altres a lao a la. A més, també cal tenir en compte detalls en parelles que s'hagin casat, com els regals rebuts en forma de diners.Per altra banda, sempre és útil jugar amb els esborranys. La declaració de la renda es pot presentar de manerasi dues persones estan casades o bé per. L'opció que representi un pagament menor o fins i tot un ingrés serà la correcta. En el mateix sentit, també cal tenir en compte si es conviu ambque han de fer la declaració: excloure'ls o incloure'ls del tràmit pot fer variar la quantia a pagar o a rebre.Viure en unaconcreta és més important del que es pot pensar a l'hora de fer la declaració de la renda. Per això cal tenir en compte que l'es divideix en una part d'estatal i una altra d'autonòmica, i cada territori té les seves pròpies deduccions. Les deduccions pel, lad'un habitatge o les despeses ensón alguns dels valors que varien segons la comunitat.Si pel que sigui s'ha comès qualsevol d'aquests errors, encara es pot fer una modificació de la declaració malgrat que ja s'hagi presentat. Hisenda, de fet, recorda que és millor adonar-se a temps i canviar l'error que presentar laerrònia i poder incórrer en la possibilitat de rebre una sanció. Si l'error afavoreix a l'Agència Tributària, una, mentre que si l'error fa guanyar diners al contribuent, caldrà fer una

