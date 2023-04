Yolanda Díaz defensa la feina «mancomunada» del govern espanyol tot i el desacord pel «només sí és sí»

2.800 milions per a polítiques d'ocupabilitat

La vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball,, ha bandejat aquest dimarts les en el govern de coalició sobre la llei del, tot reclamant que "es deixi treballar els grups parlamentaris". Díaz s'ha esforçat per transmetre cohesió dins de l'executiu i no ha emès opinió sobre el tràmit parlamentari, després que el PSOE hagi rebutjat les esmenes presentades per Podem, ERC i Bildu al text legislatiu. Ho ha dit en la compareixença posterior al consell de ministres, junt amb la ministra portaveu,, i la titular d'Educació i Formació Professional,"El govern treballar per millorar la vida de la gent i la vida de les dones, i tindrem una llei que serà rellevant per al nostre país", ha afirmat, després de subratllar que l'executiu actua de maneraDíaz ha assenyalat que els principals reptes socials són "la desocupació i l'habitatge". Sí que ha deixat clar que ella emetrà el vot que decideixi el grup parlamentari al qual pertany,, com ha fet sempre i després del debat que es produeixi.Díaz ha destacat que "estem en el primer govern de coalició en el nostre país". Preguntada per si la presentació del seu nou projecte polític, Sumar, ha afectat el bon clima dins de l'executiu, Díaz ha dit que sempreen tots els àmbits en què està implicada.En relació a la decisió del rei emèrit,de tornar a Sanxenxo properament per assistir a les regates que s'hi fan, com ja va fer l'any passat, la ministra portaveu ha repetit en dues ocasions que el govern "no té res a comentar al respecte" i que "es tracta de decisions personals que no ens corresponen, són aspectes de la seva vida privada".Sobre el, Isabel Rodríguez ha subratllat que no existeix impediment per cotitzar als Estats Units des d'Espanya, com fan moltes companyies establertes a l'estat espanyol. La portaveu ha insistit en què és "perfectament compatible mantenir la seu a Espanya i cotitzar als EUA". Ha fet constar que a l'executiu "li agrada que les empreses espanyoles tinguin la seu aquí".Díaz ha presentat tres noves normes aprovades en el consell de ministres: la, la llei de cooperatives i la llei d'empreses d'inserció. Ha assenyalat que la política de l'executiu espanyol es troba a l'avantguarda en economia social, que és el 10% del PIB (el turisme és el 12%). Díaz ha assegurat que l'economia social serà una de les prioritats de la presidència espanyola de la Unió Europea.La vicepresidenta segona ha fet unapersones aturades de llarga durada i amb. Díaz ha afirmat que les polítiques del PP en l'àmbit laboral s'han basat en un únic verb: "Retallar". repartiment de fons a les comunitats autònomes que supera el 2.800 milions d'euros per a la millora de l'ocupabilitat, i que suposa la major inversió feta a l'estat en polítiques d'ocupabilitat. Díaz ha explicat que els fons se centraran en els aturats de llarga duració, que són 1.200.000 persones que estan per damunt dels 45 anys.Per la seva banda, Pilar Alegría s'ha referit a l'aprovació del calendari d'aplicació de la, llei que es va aprovar l'any passat. L'executiu ha finançat 210.000 noves places de FP per a les comunitats autònomes alhora que s'han ampliat moltes titulacions més.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor