El Parlament preveu tramitar a les portes de la campanya la proposta del PSC per apartar Borràs

El ple abordarà les pensions dels expresidents

Elanalitzarà la proposta de reforma del reglament impulsada pel PSC per apartarde la presidència de la cambra. Laha acceptat aquest dimarts tramitar per la via d'urgència extraordinària aquesta iniciativa, que previsiblement arribarà al ple de la primera setmana de maig i a hores d'ara no compta amb els suports necessaris per tirar endavant, perquè ni ERC ni la CUP ni Junts, per motius diferents, hi donen suport. No es farà per lectura única, per suggeriment dels lletrats. Això vol dir, doncs, que el debat sobre el futur de Borràs a la cambra arribarà a les portes de la campanya per a les eleccions municipals del 28 de maig.Els socialistes plantegen que una majoria absoluta de la cambra pugui apartar Borràs del càrrec, una proposta que no satisfà ERC , que considera que té "clarobscurs". La presidenta del Parlament suspesa ja ha descartat dimitir malgrat la condemna per les adjudicacions irregulars de contractes a la Institució de les Lletres Catalanes, i el seu partit,, li dona suport. De fet, ha demanat restituir-la com a presidenta -aixecar la suspensió vigent des del juliol- perquè consideren que la sentència del TSJC "ha descartat la corrupció". La restitució, però, no es contempla.El PSC volia resoldre per la via ràpida la situació d'interinitat de la cambra, i portar al ple de la setmana vinent la reforma del reglament del Parlament. Això, finalment, no serà així. Els socialistes han atès el suggeriment dels lletrats, que han recomanat tramitar la reforma per la via ordinària, tot i que amb urgència per anar més ràpidament. "No ho podrem resoldre per la via ràpida i apel·lem a la responsabilitat de la diputada Borràs perquè faci un pas al costat i recuperar el prestigi de la institució", ha afirmat la portaveu del PSC,, que ha apel·lat també al sentit "patriòtic" de la presidenta de Junts.Malgrat que hi ha coincidència en tots els partits -excepte Junts- en la necessitat que la presidenta del Parlament suspesa deixi el càrrec per acabar amb la interinitat de la cambra,. Segons ERC, es tracta d'una reforma ad-hoc que necessita moltes millores. Per això han marcat distàncies amb la proposta dels socialistes, malgrat obrir-se a "treballar-la". De tota manera, la solució per als republicans passa perquè Borràs actuï amb "responsabilitat i sentit comú", i s'aparti voluntàriament del càrrec després de la sentència per prevaricació i falsedat documental.En paral·lel, la(JEC) es reunirà aquest dijous i podria activar també la maquinària per retirar l'acta de diputada de la dirigent independentista, i per tant apartar-la de la presidència del Parlament. Si la JEC segueix els precedents de, aplicarà la "inelegibilitat sobrevinguda", deixarà Borràs sense la credencial de diputada i farà córrer la llista de Junts. Previsiblement, per una qüestió de terminis, serà la JEC qui acabarà apartant Borràs, no pas la reforma del reglament del Parlament, en cas que acabi tirant endavant.De la junta de portaveus n'han sortit més acords rellevants que fan referència al reglament. El PSC ha donat suport a la tramitació de laper prohibir els discursos d'odi al Parlament però, com en la reforma pel cas de Borràs, es farà per la tramitació ordinària, no pas per lectura única, i també s'abordarà de cara al maig. "Volem millorar i actualitzar el reglament del Parlament", ha defensat la portaveu d'ERC,. Aquesta reforma planteja també canvis en la delegació del vot i el vot telemàtic, que podria tenir conseqüències per al cas de, exiliat a Bèlgica i que exerceix com a diputat de Junts al Parlament malgrat les impugnacions d'alguns grups parlamentaris. Aquest mateix dimarts, el TC ha anul·lat el vot delegat de l'exconseller. "S'han de respectar les sentències", ha advertit Romero.Pel que fa a la proposta per modificar les assignacions que reben els expresidents tampoc es farà per lectura única, sinó per la via ordinària amb ponència de llei. "Volem que hi hagi consens", ha defensat Romero. Amb tot, però, els socialistes volen que la reforma es faci en aquest període de sessions. Els expresidents del Parlament tenen dret a una assignació mensual del 80% del seu sou durant un període màxim de la meitat del temps que han estat en el càrrec i un mínim d'una legislatura. A banda hi ha la pensió vitalícia, que cobren els presidents del Parlament a partir dels 65 anys si han estat en el càrrec un mínim de dos anys. En aquest cas, perceben el 60% del salari fins a la seva mort.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor