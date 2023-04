Absolt l'extinent d'alcalde de Santa Susanna acusat d'abusar sexualment d'una noia

L’Audiència Provincial de Madrid ha absolt l’ extinent d’alcalde de Santa Susanna (Maresme) Josep Lluís Mulero (Junts) d’un suposat delicte d’abús sexual a una noia de 24 anys durant un viatge ael 2018. A la sentència, avançada per l’agència EFE i a la que ha tingut accés l’ACN, el tribunal considera que no ha quedat suficientment provat que les relacions sexuals que van mantenir no fossin consentides. També considera que “no ha resultat suficientment acreditada” la hipòtesi de la, que acusava l’exregidor d’haver abusat de la jove un cop a l’hotel aprofitant que aquesta, després d'anar a sopar i prendre una copa, estava marejada i es va quedar adormida al llit.Segons la Fiscalia, que demanava vuit anys de presó, Mulero va contractar la jove a principis de maig del 2018 com a teleoperadora de l'empresa, de. Pocs dies després, li va comunicar que l'havia d'acompanyar a Madrid a fer un curs de formació amb altres persones "sabent que no es faria aquest curs". La Fiscalia assenyalava que l'home va reservar una única habitació per a tots dos.El 14 de maig, Mulero i la treballadora vanplegats i, quan van anar a l', ella estava "marejada i somnolenta", de manera que es va quedar adormida al sofà. Seguidament, el ministeri públic relatava que l'home va treure-li la roba i va fer-li"amb voluntat de satisfer el seu instint lasciu i aprofitant l'estat d'inconsciència".Arran dels abusos, ella es va despertar i va intentar rebutjar-lo però no ho va aconseguir. Enmig del forceig i el seu estat de, l'home la va, assegurava el fiscal a l'escrit d'acusació. A la sentència, un cop analitzades les proves, el tribunal conclou que no està suficientment acreditada la hipòtesi de l’acusació, "ja que no arriba a l’estàndard necessari més enllà de tot dubte raonable".Les tres magistrades que han dictat la sentència, que es pot recórrer, destaquen que quan la prova central de l'acusació és la declaració de la presumpta, com en aquest cas, "s'han d'extremar elsper verificar la seva". En aquest sentit, apunten que la versió de la denunciant "genera molts dubtes" perquè no s'ha provat que l'acusat li donés cap substància i perquè en aquest estat era molt difícil que pogués recordar de forma tan precisa el què, segons ella, va succeir.

