Noves mobilitzacions del taxi: ara a l'aeroport i contra els conductors «pirata»

El taxi torna al xoc. El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez , ha anunciat que el sector "ha de convocar una vegada més " una ronda de mobilitzacions en una infraestructura clau. En aquest cas, és, "pel que està passant amb els pirates", ha anunciat el representant de l'associació majoritària de taxistes en relació a la denúncia que han intensificat els darrers dies: la presència de conductors amb vehicle propi o flota d'Uber que actuen sense cap mena de llicència a l'hora de captar viatgers. Segons els taxistes, aquests xofers il·legals. I com ja fa dies que han començat una campanya d'exposició del conflicte i no han vist cap posicionament suficient d'Aena o la conselleria d'Interior, el sector del taxi prepara diferentsEn concret, Álvarez ha avançat que el primer dia de protesta hi haurà una "invasió de taxistes" al hall de la terminal 1, que també implicarà l'aturada del servei entre les 10h i les 12h del migdia. Alhora, hi haurà unaque afectarà Aena. El dimarts, en canvi, es limitaran a fer el que el portaveu ha anomenat una "xiulada infernal", que consistirà a protagonitzar sorolloses protestes de 30 minuts que s'aniran succeint durant tot el dia a l'aeroport. El dimecres, es preveu una marxa lenta que "bloquejarà" les accessos a l'aeroport, entre les dues terminals. I el dijous els taxistes tornaran al vestíbul de la T1 per tornar a protestar i decidir què fan a continuació.Per evitar-ho, els taxistes de moment reclamen. De moment, Aena els ha ofert una reunió aquest dijous 13, però sense la presència de cap d'aquests càrrecs de responsabilitat. I Élite Taxi ha anunciat que no hi aniria. "Aquestes reunions ja les hem viscut moltes vegades i ja ens n'hem cansat", ha expressat Tito Álvarez, que ha reclamat que hi hagi la presència dels que "manen" per agilitzar l'aparició de canvis a l'aeroport.Entre les peticions que apleguen els conductors del sector públic hi ha la, per exemple amb adhesius a terra, i la desaparició d'alguns obstacles com "les pilones" que hi ha en alguns accessos a l'encotxament del taxi, que compliquen l'arribada de gent amb cotxets. Igualment, també s'ha posat sobre la taula que a les dues terminals hi hagique apuntin "que el taxi oficial és el groc i negre" per evitar que els passatgers optin per altres fórmules de viatge menys regulades.De fet, en aquest sentit, la gran reivindicació dels taxistes té a veure amb la posició de la conselleria d'Per això, Álvarez ha fet l'atenció als mitjans davant la seu del Departament. Així, ha reclamatque operen sense la llicència corresponent i busquen turistes.Mentrestant, Tito Álvarez ha remarcat que hi hade taxistes que ja fa 11 dies que fan torns i passegen per l'aeroport. De fet, ha xifrat en 45 conductors els que ja han fet fora de l'aeroport, després d'atribuir-los males pràctiques i manca de llicència.Aquesta informació s'ampliarà.

