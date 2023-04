ERC marca distàncies amb la fórmula del PSC però demana a Borràs que plegui per responsabilitat

Frenar els discursos d'odi al Parlament

El debat al voltant decontinua ben viu i fa uns dies elva presentar una proposta per reformar el reglament del Parlament i poder apartar-la de la presidència., que també sosté que la presidenta deha de fer un pas al costat arran de la condemna per les adjudicacions irregulars a la Institució de les Lletres Catalanes, ha marcat distàncies amb aquesta proposta dels socialistes. "No la compartim ni en la forma ni en el fons, hi ha moltes qüestions que s'han de millorar", ha afirmat la portaveu,. Amb tot, els republicans s'han obert a negociar aquesta proposta, però han insistit que més que reformes fetes per un cas concret, el que cal és "responsabilitat i sentit comú" dels servidors públics i, concretament, de Borràs."La situació d'interinitat del Parlament no depèn de si reformem o no el reglament, és una qüestió de responsabilitat, i per això apel·lem a la responsabilitat de Borràs i de Junts per defensar les institucions, la integritat i l'ètica", ha afirmat Vilalta. En tot cas, per ara, aquesta qüestiós, de cara a la junta de portaveus que ha de decidir si aquesta reforma s'inclou a l'ordre del dia del ple de la setmana vinent. I si Borràs no vol dimitir, com ha manifestat reiteradament? "Insistirem a demanar responsabilitat; si fos membre d'ERC ja s'hauria apartat", ha afirmat, i ha tornat a demanar "compromís amb l'ètica republicana i la pulcritud amb el servei públic".La proposta del PSC contempla que una majoria absoluta del ple pot apartar del càrrec la presidenta del Parlament, sense cap motiu concret més enllà d'una pèrdua de confiança de la majoria de la cambra. Els republicans consideren que cal millorar la proposta i per això s'han distanciat del document inicial que van plantejar la setmana passada els socialistes. En tot cas, tot apunta que abans es pronunciarà la(JEC), que es reuneix aquest dijous i previsiblement analitzarà el cas de la presidenta de Junts. Els precedents deno conviden a l'optimisme per a Borràs. "Ser útil és saber-se apartar quan has fet una cosa que no tocava, no utilitzar la institució per defensar-te personalment", ha reblat Vilalta.ERC també vol reformar el reglament, però en aquest cas per prohibir els "" a la cambra. Juntament amb la CUP, han presentat una proposta que estableix que els diputats "no poden incórrer en discursos d'odi o intolerants, ni incitar a la discriminació per raó de gènere, orientació sexual, creences, ideologia, origen, condició social, ètnica, llengua, discapacitat o qualsevol altra". Per valorar si la intervenció d'un diputat és discurs d'odi, es tindrà en compte "les intencions identificables" del portaveu, la "percepció de la intervenció pel públic" i si perjudica la dignitat i la reputació el Parlament. Hi ha altres objectius, com ara incorporar el vot telemàtic al Parlament i ampliar els casos de la delegació de vot.i que ens permetin desencallar situacions complexes dels últims anys", ha afirmat Vilalta, que ha situat aquesta proposta com una eina per defensar els drets dels diputats i actualitzar el reglament. La proposta s'ha gestat amb mesos de feina discreta amb la CUP, i s'ha compartit "amb les forces democràtiques" del Parlament, com PSC, Junts i comuns. "Les converses han estat favorables amb Junts i comuns", han detallat els republicans.Orobitg ha criticat els discursos que vulneren drets fonamentals, i per això es volen donar eines a la presidència de la cambra per poder, si cal, expulsar l'orador. Pel que fa al vot delegat, s'amplien els supòsits, per poder millorar la conciliació o altres circumstàncies que facin que un diputat no pugui participar de la sessió plenària siguin compatibles amb exercir el vot. Amb el vot telemàtic, ERC aposta per una interpretació basada en el reglament deli del, que permet que la mesa establir els criteris generals per al vot telemàtic i podria facilitar el vot de Lluís Puig. La proposta de reforma també permet que la junta de portaveus faci declaracions institucionals.

