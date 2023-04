Què poden fer i què tenen prohibit els alcaldes abans de les municipals?

Les eleccions municipals del pròxim 28 de maig ja estan oficialment convocades i això també implica una sèrie de normes d'obligat compliment pelsdels 947 pobles i ciutats de. A partir del 4 d'abril i fins a la celebració dels comicis, els alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores del govern municipals han de limitar la seva activitat, amb algunes prohibicions sobre què poden fer.Lacontempla la prohibició absoluta de fer qualsevol acte que destaqui avenços aconseguits a partir de diners públics. Això inclou, per exemple, un dels actes de més força que pot fer un alcalde: lao serveis públics. Val a dir, però, que els projectes que ja estan en marxa poden continuar i no han d'aturar-se pel fet de convocar-se els comicis.Els ajuntaments tampoc poden utilitzarque siguin iguals o similars a les que els partits polítics fan servir en la campanya. Queda rotundament prohibit també que qualsevol membre del govern municipal faci balanç del mandat, ja que també s'entén com a publicitat electoral. De la mateixa manera, es prohibeix a autoritats com policies i jutges que difonguin propaganda electoral.Però, per altra banda, també hi ha una sèrie de coses vinculades amb les eleccions que els ajuntaments sí que estan autoritzats a fer. Es tracta principalment deper informar sobre la votació, com per exemple les habituals sobre com demanar el, el recordatori del calendari electoral o el protocol i els horaris d'obertura i tancament dels col·legis electorals.Quan la campanya comenci, 15 dies abans dels comicis, els ajuntaments també tenen l'obligació de reservarperquè els diferents partits puguin tenir seu i fer actes. De la mateixa manera, també han de cedir i distribuir espais per situar-hi publicitat electoral, com els típics cartells penjats en fanals. El repartiment es fa en funció als resultats dels anteriors comicis municipals, com passa amb lagratuïta en mitjans públics.

