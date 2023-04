Mor Joan Bayén, mític propietari del bar Pinotxo de la Boqueria

El bar Pinotxo, en una imatge d'arxiu Foto: TripAdvisor

El mític Pinotxo de la Boqueria

, mític propietari i cambrer delsituat al mercat de la Boqueria, ha mort aquest dimarts a l'edat de 89 anys. Segons ha avançat el TOTBarcelona, ha perdut la vida per causes naturals i en plena batalla judicial pel traspàs de l'establiment Setmanes enrere, la ciutat celebrava que l'històric bar continuava amb vida després de tancar temporalment enmig d'un polèmic traspàs.però, l'eufòria es va rebaixar després que transcendís que la jutgessa del Jutjat Mercantil 9 de la ciutat comtal ordenés com a mesura cautelar retirar el nom original de Pinotxo Bar al nou propietari del local de laEl bar, però, va continuar amb els mateixos cartells i rètols de sempre. La societat Restaurante Egipcio encara no ha fet els canvis i, mentrestant, la família, és a dir, el nebot de Juan Bayén "Juanito", es planteja obrir un nou bar en un altre punt de la ciutat per evitar perdre el nom de tota la vida.i la família ho considera "injustificable".Obert des del 1923, i amb quatre generacions de la mateixa família conduint-lo, la continuïtat de l'establiment estava en dubte per disputes familiars. Ara, el que està en dubte és el nou nom que adquirirà l'establiment. Pels clients, tota la resta de coses continuen com sempre. La carta està intacta perquè volen mantenir "l'essència" dels diferents plats i menjar que elaboraven els primers amos.

