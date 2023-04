Perdonen un deute de 20.309 euros a un veí d'Agramunt amb una incapacitat permanent

Bones notícies per a totes les persones ambque travessen dificultats econòmiques. El jutjat de Primera Instància número 6 (mercantil) de Lleida ha(Urgell) que pateix una incapacitat total permanent a causa d'un accident. Se li ha concedit l'exoneració del passiu insatisfet a través de la Llei de la Segona Oportunitat.Segons informa el despatx que ha portat el cas, Bergadà Associats, la causa de la seva situació d'insolvència. En aquest sentit, destaquen que l'home veu com ara pot començar de zero i confia que a poc a poc recuperarà la seva vida.El denunciant. Segons expliquen des del bufet d'advocats, l'home no tenia el suport de ningú i un dia va llegir a la premsa sobrei va pensar que podria recuperar la normalitat econòmica. El passat mes de gener, va portar el cas al bufet i es va engegar el procediment amb la presentació de la demanda. En uns tres mesos el magistrat del jutjat mercantil de Lleida li ha concedit el perdó a tots els seus deutes.

