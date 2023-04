Amazon prohibeix la venda d'un dels seus productes estrella, el Flipper Zero

d'un dels dispositius més populars de la plataforma de les últimes setmanes. Elera un dels aparells utilitzats pels hackers amb més presència a tot el planeta, que servia, en teoria "per realitzar proves de seguretat". En concret,i, abans d'entrar en cap mena de polèmica, han frenat la seva venda. Diversos mitjans especialitzats dels Estats Units van informar sobre el fet, en el que Amazon apel·la a una violació de la seva política i normativa.El problema és que aquest aparell, que permet fer proves variades per accedir a equips, dispositius i, també es pot fer servir, literalment, per fer "el mal". Es poden activar timbres, portes de garatges, clonar claus o accedir a telèfons molt desprotegits. Flipper Zero fa servir protocols com, que permet sobrepassar límits de seguretat molt simples.La intenció inicial de l'empresa -per intentar revertir la situació- era que l'aparell trobés les vulnerabilitats de seguretat i així ajudés a millorar-la. Ara bé, com passa amb molts d'aquests dispositius, els pirates informàtics ho han fet servir pels seus propis interessos. Cal destacar, però, que la seva campanya de màrqueting anava enfocada al missatge: "tothom vol ser un hacker, però ningú sap com ser-ho".Anomenat el, el Flipper Zero es presenta pràcticament com una joguina que permet fer "el trapella" amb certs dispositius que tenen una seguretat molt baixa o nul·la. La suposada part divertida de l'aparell és que compta amb un curiós dofí cibernètic "que adora piratejar" i que creixerà mentre interactues amb sistemes digitals a la vida real. Les accions de l'usuari construiran la seva personalitat, com si fos un Tamagotchi dels anys 90. Doncs a Amazon ja no hi serà.

