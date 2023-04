Úrsula Corberó fitxa per «Star Wars»

Corberó i Tosar a Star Wars Visions

L'actriu catalanafitxa per la famosa saga di formarà part d'una de les sèries paral·leles a la trama principal creada per. En concret, Corberó interpretarà al costat dedos dels protagonistes d'un dels curtmetratges que formaran part de la segona temporada de la sèries. És una antologia d'històries animades -del seu episodi- que presenta perspectives alternatives de l'univers gegant que suposa Star Wars.La primera temporada ja va ser tota una revolució per als espectadors de la mítica saga, ja què intenta aportar noves visions de l'univers fictici a través dels millors creadors d'animació japonesa. El seu èxit ha impulsat aquesta segona temporada., que ja ha llançat el primer tràiler.L'encarregat de dirigir les veus de, qui va guanyar un Emmy per la sèrie-creada per-. Segons presenta el tràiler i les informacions que es coneixen de mitjans especialitzats, hi haurà diversos homenatges a la cultura i l'arquitectura espanyola en aquest capítol de 14 minuts que formarà part de la segona temporada.La catalana interpretaràque "busca el seu propi camí" i Tosar en serà el coprotagonista, sota un nom que encara no ha transcendit. Corberó posarà veu a la petita Lola. Tots els detalls es coneixeran en els pròxims dies.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor