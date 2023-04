La dependència del monopoli xinès de les plaques solars dibuixa nous riscos per la transició energètica d'Europa

Quin paper té l'energia solar a Catalunya?

i les tensions geopolítiques desfermades per la guerra d'Ucraïna han accelerat en els últims mesos els esforços per modificar el model energètic a Europa. A tot el continent s'ha, objectiu que a Catalunya s'ha traduït en un augment històric de la producció d'energia solar. Tot i que el 57% de la demanda segueix avui coberta per les energies nuclears, la col·locació de plaques d'autoconsum s'ha disparat.Segons experts consultats per l'Agència Catalunya de Notícies (ACN), aquesta tendència crea nous riscos per la creixent dependència vers la Xina, país que monopolitza la producció mundial de panells solars. Per aquest motiu demanen innovar, diversificar i retallar el consum. "i van començar a produir en aquell moment un 10% per sota de cost per tal de fer-se amb tot el mercat, i ho han aconseguit. No és que no hi hagi fabricants catalans, tampoc n'hi ha d'europeus o americans", explica el doctor en enginyeria elèctrica i professor de la UPC Alvaro Luna.A parer seu, aquest procés va iniciar-se fa uns dotze anys i suposa un "risc" evident per Europa. De fet, segons alerta un informe de lpublicat al juliol, la quota de la Xina en totes les etapes clau de fabricació de panells solars supera avui el 80% i no es descarta que en algunes fases escali fins al 95% els anys vinents.Doncs que tindràs un problema perquè s'haurà establert una dependència", apunta Luna.Aquesta tecnologia continua guanyat pes a Catalunya iarran del bloqueig als grans projectes eòlics. Segons el darrer informe de l', la capacitat de generació elèctrica a Catalunya amb fonts d'energia renovables el desembre de 2021 era de 4.030 MW. Durant l'any 2021, la capacitat de generació renovable neta va augmentar, sense comptar l'autoconsum, en només 1,42 MW, repartits entre 0,16 MW hidroelèctrics i 1,26 MW solars fotovoltaics."El total d'instal·lació renovable dels darrers anys bàsicament ha sigut solar fotovoltaica", reconeix a també la directora de(Icaen), Marta Morera. Tal com afirma el Govern, l'estratègia energètica catalana contempla continuar donant més pes a la generació solar, però també a altres energies verdes."A escala de política de país la prospectiva energètica de Catalunya preveu anar a màxims de tot el que és aprofitar cobertes i espais d'infraestructures, però a més tot el desplegament a gran escala d'instal·lacions solars i eòliques el màxim de distribuïdes pel territori i properes al consum possible", argumenta Morera a l'ACN. Així mateix, es preveu potenciar altres fonts més enllà de l'electrificació, com l'ús del biogàs o el biometà. "El risc més important és al revés, l'actual model i la dependència que tenim externa amb el model actual", defensen des de l'Icaen.Malgrat la voluntat d'augmentar el pes de la fabricació local, actualment les ajudes oficials a la instal·lació de plaques s'estan usant per col·locar principalment peces d'importació. Tot plegat ha facilitat una eclosió d'aquest mercat que constaten empreses catalanes com Engel.Segurament un dia tindrà sostre, però ara mateix està tot per fer i anirà cada cop a més”, ha deixat clar el director comercial d'aquesta empresa de Barberà del Vallès, Josep Maria Albert.

