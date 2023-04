Mor un home de 32 anys ofegat al riu Segre després de saltar d'un pont

Tragèdia a. Un home de 32 anys ha mort ofegat aquest dilluns al, en el seu pas pel, després que hagi saltat des d'un pont, segons han informat elsen un comunicat. El cos ha rebut l'avís a les 16:24 hores, i hi ha enviat vuit dotacions de rescat.Les dues unitats del, el, els vehicles de la regió de Lleida i les dotacions de comandament i suport no han pogut, però, localitzar el cos a temps per salvar-li la vida. Ha estat ja a les 18:37 hores quan els agents han aconseguit arribar al cadàver. Elsinvestiguen ara els fets, per determinar les circumstàncies de l'accident.A més, aquest dilluns al migdia, s'ha efectuat un altre rescat a Lleida, al, on s'ha localitzat un cos sense identificar-lo. Els cossos d'emergències han rebut l'avís a les 14 hores tocades, i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les causes de la mort.

