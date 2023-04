Barça i Girona no es volen fer mal i empaten a 0 en el derbi català al Camp Nou

No ha estat el derbi català entre eli elmés entretingut. Ambdós equips es presentaven amb el pulsòmetre marcant una freqüència cardíaca baixa, normal en algú que està en repòs, la nit d'aquest dilluns al. Uns, el Barça, amb la lliga pràcticament sentenciada, i els altres, el Girona, lluny de les temibles places del descens. Dues situacions plàcides, per molt ques'esforcin per dissimular-ho. I així s'ha plasmat al terreny de joc, on, després dels 90 minuts, el marcador no s'ha mogut del 0 a 0.Els gironins han volgut plasmar la idea que els identifica des del xiulet inicial, amb la possessió i sortint des del darrere. Una voluntat que gairebé els ha costat el primer gol en contra quanha regalat la pilota aa la frontal de l'àrea, que ha cedit per, que ha fet impactar l'esfèric a la part superior de la xarxa de. I, per si l'ensurt no havia estat suficient, només uns minuts més tard, el centralha cedit cap al porter argentí de manera defectuosa i l'ha obligat a córrer per evitar el gol en pròpia quan la grada blaugrana ja el cantava.Aquest segon avís sí que ha obligat els visitants a replantejar-se el nivell de risc que estaven disposats a assumir, com a mínim a prop de la seva porteria, i a abraçar en una major mesura el pragmatisme. Ha fet un pas enrere i ha llançat algun contraatac perillós, però sense renunciar a la possessió en zones més avançades. Amb tot, després d'un inici trepidant, amb l'alternança de llargues successions de passes horitzontals i sense perill. Fins al 36, quanha rebut una bona passada a l'espai i, des d'una posició escorada, ha finalitzat contra el cos de Gazzaniga, que ha desviat a córner. Un córner que ha tret el mateix brasiler molt tancat al primer pal, onha fregat la pilota en direcció a l'interior de la porteria, però, de nou, el porter argentí, especialment inspirat, ha salvat el gol a la línia. I amb això, ambdós conjunts han enfilat el túnel de vestidors.Els segons 45 minuts ha començat amb el mateix guió amb què han acabat els primers. Dos equips sense una pressa excessiva per marcar i còmodes amb les possessions estèrils al mig del camp. La primera gran ocasió no ha arribat fins al minut 56, quanha trencat l'avançada línia defensiva culer amb una bona desmarcada, però. Gran oportunitat perduda dels aquesta nit groc i vermells per avançar-se al Camp Nou. I a partir d'aleshores,Xavi i Míchel han intentat sacsejar l'arbre amb els canvis des de la banqueta, però ni Ferran ni Stuani han pogut decantar el marcador cap a la seva banda. Els diferents noms sobre la gespa no han pogut alterar el guió d'un partit condemnat a la igualtat i que ha anat morint lentament fins al xiulet final. Només un remat de cap de Gavi i un tacó de Lewandowski al darrer minut podrien haver trencat unque, en aquesta ocasió, serveix als dos conjunts per apropar-se al seu objectiu. El Barça marxa a dormir a 13 punts del Reial Madrid i el Girona ho fa a 8 punts del descens.

