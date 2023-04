El govern espanyol ofereix a Ferrovial cotitzar als Estats Units perquè no marxi als Països Baixos

El govern espanyol no vol deixar escapar Ferrovial. Aquest dilluns, l'executiu ha enviat una carta a l'empresa perquè no traslladi la seu als Països Baixos a canvi de garantir que els permetran cotitzar a la borsa de Nova York, possibilitat que havia motivat la decisió. La missiva consisteix en una nova mesura de pressió de l'equip encapçalat per Pedro Sánchez perquè la companyia s'ho repensi i s'ha enviat quan falten tres dies per a la Junta General d'Accionistes que ha de donar el sí definitiu al moviment, segons ha avançat El País.



Al text, que signa el secretari d'Estat d'Economia, Gonzalo García Andrés, i que s'adreça al conseller delegat de la constructora, Ignacio Madridejos, es garanteix que la companyia podrà cotitzar a la borsa de Wall Street sense traslladar la seu, al contrari del que sostenia el president de la firma, Rafael del Pino. Segons la carta, les anàlisis dutes a terme per Borses i Mercats Espanyols (BME), la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i el mateix Ministeri d'Economia determinen que no cal que una empresa espanyola traslladi la seu a Amsterdam per poder cotitzar a la borsa nord-americana.

