S'han acabat les vacances de, però sembla que la meteorologia no se n'ha adonat. El cel de Catalunya no reflectirà l'estat d'ànim dels catalans que tornen a la feina i estarà copsat peli lesde la primavera. Si bé, els termòmetres baixaran lleugerament en comparació als darrers dies. Barcelona es registraran 13 graus durant la primera meitat del dia, que s'enfilaran fins al 20 a la tarda. A Girona les temperatures cauran fins als 8 graus al matí i arribarà als 23 a la tarda. A Lleida , es registraran 7 graus a primera hora i 27 després de dinar, mentre que a Tarragona , el mercuri s'elevarà des dels 12 graus matinals fins als 18.Amb tot,a cap punt del país i només alguns bancs de núvols baixos taparan els rajos de sol en algun moment de la jornada. Sobretot, a l'extrem nord i fins el migdia. El vent tampoc serà protagonista en cap punt del país, més enllà d'alguna ratxa superior als 40 quilòmetres per hora a l'interior de la meitat oest.

