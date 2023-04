Joan Carles I tornarà a Espanya per les regates de Sansenxo

La segona visita dea Espanya des de la seva partida cap als Emirats Àrabs Units l'agost del 2020 ja té data, serà la setmana vinent; i també destí, la ciutat gallega de. L'emèrit repetirà la visita del mes de maig de 2022, per tornar a assistir a la regata de laque se celebra elal municipi, segons ha avançat aquest dilluns el diari El Mundo.Amb tot, la participació del seu vaixell, el "", és l'argument per justificar el seu desplaçament a l'Estat, sense que, per ara, las'hagi pronunciat sobre si aquesta vegada també hi haurà una visita al. Sigui com sigui, abans acudirà a un dinar privat a Londres per invitació del rei, la coronació del qual està prevista per al pròxim 6 de maig.Fa un any, la visita d'onze hores que va fer a la seva antiga residència va ser el colofó ​​a un desplaçament molt menys discret del que s'esperava, a la llum de les seves paraules a la carta que va enviar aper notificar-li que s'instal·lava definitivament a, però que tenia intenció de viatjar amb assiduïtat a Espanya, ara que el seu panorama judicial havia quedat clar.Juan Carlos i Felip VI no s'havien vist des que el primer va posar rumb a l'Orient Mitjà l'agost del 2020, i només hi havia constància pública d'una conversa telefònica entre tots dos, precisament amb motiu del viatge al Golf que va fer el monarca emèrit després de la mort del seu president només dues setmanes abans.Pare i fill van mantenir "una", que des de la Zarzuela no es va voler quantificar, i que els va permetre tractar "qüestions familiars així com sobre diferents esdeveniments i les seves" des que l'emèrit es va instal·lar a Abu Dhabi, en aparent referència al malestar que havien generat activitats passades de Joan Carles i que havien estat al punt de mira de la justícia. Posteriorment, es trobarien a Londres, en el funeral d'Elisabet II

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor