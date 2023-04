Podem registra «in extremis» esmenes a la reforma de la llei del «només sí és sí» del PSOE

Unides Podem ha registrat aquest dilluns, a poques hores per a la fi del termini, una desena esmenes a la reforma de la llei del "només sí és sí" del PSOE. La proposta de la formació lila introdueix canvis en els agreujants de les agressions sexuals i rectifica el plantejament dels socialistes, eliminant el subtipus agreujat que introdueix la violència i intimidació des de l'inici. En línia amb les que van registrar ERC i EH Bildu, reforcen les penes en la part dels agreujants sense tocar l'esquema inicial de la norma.



La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha defensat en una entrevista a TVE que, d'aquesta manera, es manté el consentiment en el centre, i ha esperat que els socialistes s'avinguin a arribar a un acord, empesos per la lectura compartida dels socis de govern i els aliats de la investidura. En la mateixa direcció, la coportaveu de Podem, Isa Serra, ha insistit que el partit espera que el PSOE "acordi amb la majoria feminista" i no torni a situar-se al costat del PP en aquesta qüestió. Al seu torn, però, la portaveu del PSOE i ministra d'Educació, Pilar Alegría, ha acusat aquests partits de pactar una estratègia conjunta i ha defensat que les esmenes "no solucionen el problema ni eviten els efectes indestjats" de la llei.

Tot i això, en una atenció als mitjans al Congrés, la delegada del govern espanyol contra la violència de gènere,, ha argumentat que "la violència i la intimidació poden ser circumstàncies agreujants, però". Segons Rosell, el del PSOE és unque implica "retrocedir i desfer el sistema del consentiment". Tanmateix, ha insistit que les formacions que tenen "una idea més progressista dels drets de les dones" coincideixen que la violència i la intimidació "poden ser agreujants, però que no han d'impactar en el sistema" i ha recordat que l'aposta del PSOE va en la mateixa línia del que defensa el PP, que va votar-hi a favor, i queLa delegada ha defensat que la formació lila està disposada a arribar a un acord amb el PSOE, a qui ha acusat d'haver-se aixecat de la taula i ha defensat que les seves esmenes serveixen per "" a la plantejada pels socialistes. Rosell ha esperat que el PSOE "reflexioni". "Introduint agreujants el que es fa és evitar que en determinats casos s'acudeixi a la pena mínima, que aquest està sent el problema", ha dit. Rosell ha recordat que cap reforma de la norma podrà aturar les revisions de sentència que s'estan fent.

