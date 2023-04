Acaba la «rave» de Sant Jordi Desvalls després de quatre dies de festa

La rave il·legal de Sant Jordi Desvalls , a la província de Girona, s'ha donat per finalitzada aquest dilluns al migdia després de més de 72 hores d'activitat, segons ha afirmat l'alcaldessa de la localitat,en declaracions a Catalunya Ràdio. La cap de l'Ajuntament ha destacat que els assistents han estat recollint els residus generats durant la festa.Martínez ha assegurat que, juntament amb els alcaldes dels termes municipals dei de, demanaran una reunió amb elde la Generalitat per "poder prevenir" aquest tipus de festa i dotar de més eines als municipis per fer-les front.Segons han informat fonts dels, aquest dilluns s'ha registrat a la zona la presència d'unes 50 persones i al voltant de 50 vehicles. Si ve, la rave, que va començar divendres passat al voltant de les 05:00 hores de la matinada, ha arribat a acumular al voltant de

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor