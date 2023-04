🇳🇵| Indignación y conmoción a nivel mundial ha causado un vídeo en el cual se observa al Dalai Lama besar a un menor en los labios e incluso intenta meterle la lengua en su boca.

pic.twitter.com/EGB207Qn5y — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 9, 2023

Els'ha vist obligat a disculpar-se arran del rebombori generat per unes imatges amb un menor. En el vídeo es pot veure com el líder espiritual delfa una la boca a un nen i posteriorment li demana que li llepi la. Finalment, però, aquest últim fet no es va produir, tot plegat entre els riures i els aplaudiments de la resta de persones presents al lloc dels fets.Davant la magnitud de la polèmica, l'oficina del Dalai Lama ha emès un comunicat aquest dilluns on s'explica que un dels càrrecs més importants del"es vol disculpar amb eli la seva, així com amb els seus amics arreu del món, pel mal que les seves paraules puguin haver causat". "Lamento l'incident", assegura la mateixa missiva.En un acte celebrat al nord de l'al febrer i que s'ha fet viral ara, es veu com el nen s'apropa al Dalai Lama i demana d'abraçar-lo. El líder del Tibet accepta, li fa un petó a la barbeta i després un altre a la boca, i després li demana que li llepi la llengua. La mateixa oficina explica que el"se sol burlar de les persones que coneix de manera, inclús en públic i davant les càmeres".

