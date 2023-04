Iglesias, sobre l'absurda polèmica de la ratlla: «Només et pots drogar si ets família del rei»

Hay que tomarse con humor las fake news, pero señalan una peligrosa tendencia hacia la normalización mediática de la mentira. Esa es la clave del éxito político de la nueva derecha 👇🏻 pic.twitter.com/DfhdZcJmUy — Pablo Iglesias 🔻(R) (@PabloIglesias) April 10, 2023

Lo de la foto de @IreneMontero con @pabloiglesias no es una raya 😅



Es la cinta de la cremallera. pic.twitter.com/VtJyiESoF9 — Bernat Castro 🦊 (@BernatCastro87) April 8, 2023

, en el to desacomplexat que l'ha caracteritzat sempre, i especialment després de deixar la política, ha volgut tirar d'ironia per pronunciar-se sobre l' absurda polèmica de la ratlla de cocaïna en una foto amb. "Ja no pot un ni drogar-se tranquil·lament en, és terrible; només si ets família del rei t'ho permet", ha apuntat l'exvicepresident del govern espanyol en declaracions a El Món a RAC1.L'exlíder decreu que cal prendre's els fets amb humor, però també ha demanat una reflexió sobre la "normalització de les"."S'està normalitzant que la mentida pugui ser un material polític i informatiu acceptable", ha apuntat, a la vegada que ha explicat que des de l'extrema dreta ja no importa que el tema de la ratlla de droga a la foto no sigui cert. La intel·ligència artificial , segons Iglesias, també serà un perill en aquest sentit.La polèmica va venir aquest cap de setmana arran d'un detall aparentment innocu en una publicació de la ministra d'. Les xarxes socials s'han omplert d'especulacions i s'ha generat un intens debat entorn la possible presència dea la taula al voltant de la qual s'asseuen els dos polítics.Iglesias toca la guitarra i Montero somriu. Sobre la taula, però, hi ha una ratlla blanca i fina que pot semblar droga. Si bé, tot és un desafortunat malentès. És lade la bossa que també hi ha sobre la taula, i que per més casualitat, és d'una campanya de la. Una cinta que s'hauria trencat i que haurien deixat al costat, sense pensar en tot l'enrenou que podia generar.

