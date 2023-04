Mor una persona ofegada en una platja de Barcelona

Ayer en Bogatell, bcn pic.twitter.com/ip0NC9fBsD — BCN LEGENDS (@bcnlegends) April 9, 2023

Tragèdia a la costa de. Una persona va morir ofegada aquest dissabte a la platja del, segons ha avançat Metrópoli. Aquell mateix dia es va informar de l'aparició d'un cadàver a l'aigua, i elss'havien fet càrrec de la. El mateix mitjà assegura que es desconeixen les causes per les quals la víctima no va poder sortir de l'aigua.Al lloc dels fets van intervenir agents de la mateixa policia catalana, de lai tècnics de. Finalment, elsvan rescatar el cos i el van portar fins a la costa, però no es va poder fer res per salvar-li la vida. Un cop van arribar les autoritats judicials, es van endur eld'un home d'entre 60 i 70 anys.

