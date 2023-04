Quant cobra un àrbitre per cada partit a les principals lligues europees?

Have you ever wondered how much the referees get paid per game? pic.twitter.com/VWISkPC6G6 — Frank Khalid OBE (@FrankKhalidUK) April 9, 2023

Els, per bé o per mal, sempre estan en boca de tot el que rodeja el futbol. Aficionats i seguidors, però en algunes ocasions tambécritiquen les seves actuacions i, en certa manera, també justifiquen un mal resultat del seu equip. La realitat és que forma part de la feina dels col·legiats treballar sotai sempre amb laconstant. Però, està això recompensat econòmicament?La realitat és que la feina d'àrbitre, amb tots els condicionants anteriors, està força ben pagada si es compara amb elmitjà en la majoria de feines. A, un àrbitre guanya 4.200 euros per cada partit que dirigeix. A més, cal sumar-li un sou de 12.500 euros al mes independentment de si arbitren o no durant aquest període. Per últim, amb la irrupció deltambé es cobren 2.100 euros per cada matx en què es treballa en la gestió d'aquesta tecnologia.Val a dir, però, que els diners que guanyen els àrbitres espanyols per cada partit és una xifra insòlita a les principals lligues europees. Per comparar-ho, a laels col·legiats guanyen 1.300 euros per cada matx que dirigeixen, mentre que a lareben 2.900 euros, a la3.400 euros i a la3.600 euros.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor