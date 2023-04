La casa modernista catalana que ha passat de «ruïna a meravella»

Detall de l'exterior de Can Roig de Camprodon Foto: ACN / Lourdes Casademont

Una carta de presentació del poble

L'Ajuntament rellogarà espais de la casa

Qui arribi aper l'entrada nord veurà com l'emblemàtic edifici modernista de, situat al carrer Freixenet, ha recuperat l'esplendor. Construït el 1920 com a segona residència per a un doctor, l'edifici va ser utilitzat també com a hospital militar durant lai a partir de llavors va accelerar-se el seu procés d'abandó, arribant a una imatge de ruïna en aquests últims anys. "Molts veïns del poble ja no comptaven veure'l recuperat", admet a l'ACN el seu alcalde,, que es mostra orgullós d'haver completat el que havia estat una "llosa" pels diferents equips municipals. "Ha sigut la complicitat de tot un poble", diu, i molt especialment la "sensibilitat" i plena col·laboració de l'actual propietari.Aquest edifici protegit com aés una de les cases modernistes que es conserven a Camprodon i un clar exemple dels habitatges d'estiueig de les classes benestants de principis del segle XX que van posar de moda aquesta destinació. Las'ha fet amb una clara voluntat de recuperar la sevaoriginal i després d'un procés d'investigació. Així, s'han encarregat peces a mida a especialistes per poder reconstruir elements com l'de pedra de l'entrada,. Un altre exemple són les teules vidriades amb colors originals i fetes a mà.Els treballs, que s'han allargat prop d'un any, han permès retornar l'esplendor a aquesta torre dissenyada per l'arquitecte. Va ser un encàrrec del doctor, cunyat del, una figura important per Camprodon. Per arribar fins aquí, però, hi ha hagut tràmits a urbanisme, dos canvis de propietat i diferents entrebancs que van deixar la restauració pendent i sense calendari durant llargs períodes. "Tots els alcaldes anteriors ho havien treballat i ara s'han alineat els astres i m'ha tocat desencallar el tema", detalla l'alcalde. El gran desllorigador, remarca, ha estat l'actual propietari, que des d'un primer moment va mostrar "sensibilitat" i entesa amb el consistori.Tenir un edifici emblemàtic delen estat ruïnós era la pitjor carta de presentació per a tots aquells turistes i veïns que arribaven per la banda nord del municipi. Segons Guitart, "havíem rebut moltes queixes de persones, que a més a més, també veien que era un". Gràcies a la reforma, diu, s'ha passat de "" i cada dia reben moltes demandes per poder-la veure per dins. Fa uns dies van fer una jornada de portes obertes amb molta afluència de públic. "Tenim molts elements d'interès, però ara mateix el més fotografiat i amb diferència és Can Roig", afirma.El següent pas serà "omplir de vida" la casa. Fa pocs dies l'va signar amb la propietat el contracte que converteix l'administració local com a únic arrendatari amb un preu anual de 90.000 euros mésdurant els pròxims 20 anys. El consistori vol sotsarrendar diferents espais a entitats i organismes interessats. En total, hi ha quatre plantes d'uns 120 m² per nivell i amb espais diàfans que caldrà condicionar. El primer espai acordat serà la primera planta i un altre espai per a reunions que serviran d'ampliació del, que hi ha just al costat, i que s'ha quedat petit. També tenen clar que a la planta de dalt, la més lluminosa, albergarà unmunicipal.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor