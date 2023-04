Un celler català, entre els més admirats del món segons un prestigiós rànquing

continua sent considerada una de les marques de vi més admirades del món pels professionals del sector, segons la llista que publica cada any la prestigiosa revista britànica. El celler familiar del Penedès s’ha situat aquest any, sent el primer de l'Estat i el segon europeuEn les 13 edicions de The World’s Most Admired Wine Brands, Família Torres s’ha mantingut entre les quatre primeres posicions i ha encapçalat el rànquing mundial en sis ocasions. Aquesta llista s’elabora a partir d’una enquesta realitzada a més d’un centenar de professionals del sector del vi de tot el món, en la que designen les cinc marques que més admiren tenint en compte factors com la qualitat i la, la relaciói lade la marca., cinquena generació de Família Torres, ha agraït als professionals del sector aquest reconeixement: “És una gran satisfacció per a nosaltres que els professionals continuïn escollint-nos any rere any com una de les marques de vi que més admiren. És un reconeixement a la perseverança, dedicació i compromís de tot l’equip, distribuïdors i membres de la família”.Família Torres es focalitza actualment en l’elaboració de vins procedents desingulars ihistòriques, en la recuperació deancestrals i en laregenerativa per fer front a l’emergència climàtica.

