Montserrat recupera els nivells prepandèmia per Setmana Santa amb una ocupació de quasi el 100%

Un dels punts amb més visitants del país

Misses en directe per ràdio, televisió i Youtube

és un dels punts turístics per excel·lència a la Catalunya Central durant la. Aquest any la destinació ha vist com recuperava els nivells d'ocupació d'abans de la pandèmia. En concret, des de Dijous Sant fins Diumenge de Pasquaa l'Hotel Abat Cisneros i a les Cel·les d'Abat Marcet ha estat del, i a l'Hostatgeria del 100%.Pel que fa als dies que no han estat festius, de Diumenge de Rams fins dimecres, l'ocupació ha rondat el 50%. Des de l'Abadia de Montserrat remarquen que aquestessón. Calculen que cada dia han visitat el conjunt religiós del monestir unes 8.000 persones.Montserrat és segurament un dels indrets que atrau més visitants d'arreu del país, tant nacionals com estrangers. Aquest diumenge, coincidint amb el dia de Pasqua, centenars de persones s'hi han acostat amb vehicle propi, a peu, en bicicleta o en cremallera. El monestir és un reclam peldurant aquest període, que arriba a la muntanya atret per la solemnitat de l'indret i de la, però també amb interès per escoltar el cor de nois de l'que diàriament canten.Més enllà d'una motivació purament religiosa, el monestir de Montserrat també és un bon reclam per a famílies i grups d'amics sense un interès espiritual molt fervorós. Busquen, per exemple, el contacte amb laque experimenten molts senderistes que pugen per les desenes d'itineraris de la muntanya. És el cas de l', que ha vingut amb la família per caminar. El primer que fan en arribar a dalt és anar a veure la. Després faran una mica de piscolabis i es menjaran els entrepans que porten de casa. "No agafarem el funicular perquè costa molt", ha explicat als micròfons de l'ACN tot detallant que tornaran cap a Barcelona cap a les 16:00 de la tarda.Laés devota de la Mare de Déu de Montserrat i ha vingut amb una amiga de fora a "presentar-li" la verge. Pedrosa ha detallat que han pujat amb el cremallera i tenen previst passar el dia aquí. Ella també ha explicat que porten entrepans i que tenen intenció de fer una petita caminada. També ha aprofitat per fer esport el, que ha pujat en bicicleta amb un amic. "Avui no veurem la Moreneta", ha resumit tot apuntant que venen dei que han fet uns 80 quilòmetres.Deixant de banda els excursionistes i els esportistes avesats a Montserrat, hi ha altres visitants de la muntanya que la trepitgen per primera vegada. És el cas del, un xinès de Badalona que aquest diumenge ha visitat el monestir per primer cop amb una desena d'amics. "Ens agrada molt i estic molt content", ha dit en ser preguntat què els ha semblat la visita.Laés de Nova York i ha vingut amb la seva germana amb un autobús turístic a visitar la basílica. "Hem arribat a primera hora, hem caminat i hem vist la verge negra i ara tornarem cap a Barcelona", explica amb certa pressa. ", vam veure un anunci turístic i vam decidir venir", resumeix tot detallant que només estaran auna setmana. També s'ha quedat gratament sorpresa del conjunt religiós del monestir i de l'entorn natural de la muntanya la. "Em sembla un lloc estrany, és un poble sobre una muntanya i nosaltres no tenim això al Brasil, és preciós", diu emocionada tot relatant que han pujat amb el cremallera.Els oficis de Setmana Santa a Montserrat s'han pogut seguir en directe a través de la televisió, la ràdio o el canal de YouTube de l'Abadia de Montserrat. Arran de la, van apostar per aquest canal i han decidit mantenir el projecte. En concret, les propostes centrals dels'han pogut seguir a través dels canals propis de l'Abadia de Montserrat, de la xarxa de televisions locals, Ràdio Estel i TV3.Els actes de Setmana Santa van arrencar a Montserrat el Diumenge de Rams amb la benedicció i la missa conventual. A més a més, es va celebrar el concert de Setmana Santa que va estar protagonitzat per la. Des de Dijous Sant i fins aquest Diumenge de Pasqua l'activitat no ha parat a Montserrat amb la celebració dels oficis i les misses. La darrera activitat serà aquest diumenge a tres quarts de set de la tarda amb l'

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor