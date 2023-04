Cremen els ninots de Puigdemont, Comín i Ponsatí en una festa de La Rioja

ATENCIÓ 18.04 h: Els ninots de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín, cremats com a ‘Judes’ a la celebració de la Setmana Santa d’Alfaro, a La Rioja.

És unade la Setmana Santa a. Ho diu el mateix PSOE de la regió, que en un tuit ha tret pit de la diada. Laés una tradició que es fa cada Diumenge de Resurrecció en molts pobles espanyols i llatinoamericans per acabar amb el mal i els traïdors evocant la història de Judes i Jesucrist. El mètode és senzill: es trien unsque han estat "dolents" aquell any i"per donar pas a coses millors", tal com ha explicat una regidora de l'ajuntament d'Alfaro -localitat on s'ha celebrat la festa-, Carmen Ovejas a l'agència EFE.Ella mateixa ha explicat que els veïns i veïnes s'ajunten per triar els personatges cada any. Ovejas també ha apuntat que no considera que hi hagi "cap polèmica" per la tria d'aquesta edició, però sí que ha opinat que "potser hi ha una mica de". I és que els escollits -ja que s'han cremat més ninots- han estat l'expresidenti els exconsellers Toni Comín Tots tres anaven vestits com si fossin mosqueters, amb una estelada al pit i una espasa enlaire. Al seu costat, un altre ninot: el jutgeamb una maça seguint-los de prop. Per si no n'hi hagués prou, al davant i com si es tractés d'una carrossa duien un cartell amb la seva traïció escrita:"Avui és dia de Pasqua i a aquests Judes la flama ha de consumir", s'hi podia llegir exactament.Tot i la polèmica que ha encès una vegada més les xarxes socials, el PSOE s'ha mullat fins al punt que una diputada del partit al Congrés dels Diputats,, ha compartit una imatge dels ninots al seu perfil d'Instagram sota el títol "Judes 2023" i una emoticona d'un foc.

